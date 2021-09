Papież Franciszek wielokrotnie potępiał to, co uważa za odradzanie się ruchów nacjonalistycznych i populistycznych. Wzywał do jedności europejskiej i krytykował kraje, które próbują rozwiązać kryzys migracyjny za pomocą jednostronnych lub izolacjonistycznych działań.

W niedzielę Franciszek rozpoczął kilkugodzinną wizytę na Węgrzech, a w ocenie komentatorów podkreśla to różnice dzielące głowę Kościoła z premierem Viktorem Orbanem.

Franciszek spędzi w stolicy kraju, Budapeszcie, tylko siedem godzin, a następnie uda się na Słowację, gdzie zostanie znacznie dłużej, odwiedzając cztery miasta, zanim wróci do Watykanu w środę.

Franciszek ma się spotkać z Orbanem i prezydentem Janosem Aderem, a także z biskupami i przedstawicielami niektórych gmin żydowskich.