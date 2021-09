RNI, na czele której stoi miliarder Aziz Akhannouch, w poprzednich wyborach uzyskała zaledwie 37 miejsc, podczas gdy PJD zdobyło wtedy 125 mandatów.



Liberałowie z RNI wchodzili w skład ustępującego rządu, w którym zajmowali stanowiska ministrów rolnictwa (tę funkcję pełnił lider partii), finansów, handlu i turystyki.

Frekwencja w wyborach wyniosła 50,3 proc. - więcej niż w 2016 roku (wówczas było to 43 proc.).

Maroko to monarchia konstytucyjna, w której większość władzy znajduje się w rękach króla. To król wskazuje premiera i to on zatwierdza wybór rządu. Na premiera król wskazuje przedstawiciela zwycięskiej partii, ale pałac królewski ma decydujący głos jeśli chodzi o wybór ministrów kluczowych resortów - w tym szefa MSW, MSZ i resortu obrony.

Pałac królewski przedstawił też agendę gospodarczą dla kraju i przedstawił model rozwoju, który nowy rząd ma realizować.

W wydanym w środę oświadczeniu PJD oskarżyła rywali o kupowanie głosów, nie podając jednak żadnych szczegółów.



Od 2011 roku PJD była największą partią w parlamencie. Nie zdołała jednak powstrzymać wejścia w życie ustaw, którym się sprzeciwiała - w tym legalizacji zażywania medycznej marihuany i wzmocnienia roli języka francuskiego w edukacji.



Teraz PJD zapowiada przejście do opozycji.