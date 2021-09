Zandberg: Grupka zziębniętych Afgańczyków koczujących na granicy to nie jest poważne zagrożenie

- Jeśli rząd szuka problemów do rozwiązania, to proponuję zająć się tym, że dziś 20 proc. karetek w kraju nie wyjedzie do zgłoszeń, bo nie mają obsady - stwierdził Adrian Zandberg, zapowiadając, że zagłosuje za uchyleniem stanu wyjątkowego.