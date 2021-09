18:01 Oglądaj relację z obrad Sejmu

18:00 Kosiniak-Kamysz: Odbieracie nam prawa do patriotyzmu?

- Nigdy w tych manewrach Zapad polskie wojsko nie brało udziału. A wasze działania sprawiają, że w manewrach Zapad-2021 polskie wojsko weźmie udział. To jest dbanie o bezpieczeństwo czy próba zgarnięcia politycznej interesu - mówił lider Koalicji Polskiej.

- Żaden wasze krzyki nie zabiorą nam prawa do patriotyzmu. Czy wy chcecie bronić Polski przed realnym zagrożeniem, czy chcecie tylko ugrywać interes polityczny? Czy chcecie korzystać też niestety z błędów opozycji, bo można mieć dobre intencje i pobudki, ale można wpisać się niestety w scenariusz, który najbardziej odpowiada tej władzy. Można chcieć udzielić pomocy, ale zrobić z tego happening, który daje pożywkę do wprowadzenia stanu wyjątkowego - dodał.

17:58 Gawkowski: Czym różnicie się od Łukaszenki?

- Boicie się i straszycie ludźmi, których jedyną winą jest to, że chcieli uciec przed wojną i okrucieństwem władzy we własnym kraju - mówi poseł Lewicy.

- Mówimy o ludziach, którzy myśleli, że gdzie jak gdzie, ale w Europie przestrzega się praw człowieka i umów międzynarodowych. Że nie pozwala się ludziom umierać bez opieki, bez dostępu do jedzenia i lekarza - dodał.

17:55 Gawkowski: Macie w tym polityczny interes

- Każda autorytarna władza, która czuje, że przegrywa, odbiera kolejne prawa obywatelskie i zaostrza kurs powołując się na względy bezpieczeństwa. Ale nie chodzi o bezpieczeństwo obywateli, tylko władzy - mówi Gawkowski.

- Usnarz Górny nie spadł z nieba. To rząd PiS go wykreował na spółkę z reżimem Łukaszenki - dodał.

17:50 Gawkowski: Brak prezydenta to wstyd dla izby

- Wstyd, że w 38-milionowym kraju nie jesteście w stanie sobie poradzić z prowokacją Łukaszenki. Brak prezydenta, który rozpisał to rozporządzenie to wstyd dla tej izby - mówi poseł Lewicy.

- Nie ulega wątpliwości, że dyktator z Białorusi gra w swoją grę, a prezes Kaczyński gra razem z nim. Dla obu panów ta cała sytuacja jest bardzo na rękę. Gdyby było inaczej, gdybyście chcieli zarządzić tym kryzysem, nie pozwolilibyśmy się rozwijać temu kryzysowi - dodał.

17:45 Siemoniak: Oczywiste było, że kryzys dotknie Polski. Co robił służby?

- Rząd pozostał głuchy na postulaty wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, gdy umierały tysiące ludzi, karetki czekały w kolejkach do szpitali, a życie społeczne i gospodarcze podlegało całkowitej blokadzie - powiedział.

Poseł KO zapytał, czemu nie zorganizowano spotkania z opozycją i czemu prezydent nie zwołał Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

🔴 Sejm. Wnosimy o uchylenie rozporządzenia Prezydenta w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego i części województwa lubelskiego. #stanwyjątkowy pic.twitter.com/lDyCCOQRmn — Monika WIELICHOWSKA (@MWielichowska) September 6, 2021

17:40 W imieniu KO głos zabiera Tomasz Siemoniak

- Konstytucja stanowi, że w razie zagrożenia prezydent może wprowadzić stan wyjątkowy. W ocenie Koalicji Obywatelskiej brak jest uzasadnienia stanu wyjątkowe w oparciu o przesłanki konstytucyjne - powiedział

17:38 Sipiera: KE wspiera działanie rządu

- Może czas na odrzucenie sporów i waśni w tej specyficznej i groźnej sytuacji. Przemówienie całej klasy politycznej w Polsce jednym głosem. To nie jest walka o interesy jednej czy drugiej partii politycznej. To walka o suwerenność, integralność terytorialną i bezpieczeństwo obywateli - mówił poseł PiS.

17:29 Głos zabiera Zdzisław Sipiera (PiS)

- Reżim białoruski jest zdeterminowany i niebezpieczny. Wiemy, że sankcje nie wpływają pozytywnie na morale. Każdy konflikt na granicy jest trudny do przewidzenia w swoich konsekwencjach - powiedział.

17:27 Kamiński: Nie chcemy żadnego incydentu

- Ćwiczenia Zapad-21 będą kilkukrotnie większe od poprzednich. Nie chcemy żadnego incydentu wywołanego przez osoby postronne, bez względu na to czy robią to z głupoty, czy z porywu serca - kontynuował. - Czas politykowania w tych sprawach się skończył, jest czas działania - dodał szef MSWiA.

17:22 Kamiński: Jeśli granica będzie twarda, kryzys minie

- Osoby, które koczują, są w stałym kontakcie z białoruskimi służbami. Dostają jedzenie, odzież, śpiwory i powerbanki. To są fakty - mówi Kamiński.

17:16 Kamiński: W tej sprawie nie ustąpimy

- Jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi za Polskę, za bezpieczeństwo obywateli, za bezpieczeństwo UE. Cała Unia trzyma za nas kciuki - mówił szef MSWiA.

17:14 Kamiński: To odwet Łukaszenki za wsparcie opozycji

- Celem Łukaszenki jest budowa szlaku migracyjnego. To odwet za wsparcie białoruskiej opozycji przez Unię Europejską, Polskę i Litwę - powiedział.

17:14 Kamiński: To nie czas na agresywne obelgi

- Zagrożenie jest realne. Sąsiadujący reżim wykorzystuje naiwność wielu ludzi na świecie. Czemu to robi? Ma w pamięci rok 2015 - mówi szef MSWiA.

17:13 Głos zabiera szef MSWiA Mariusz Kamiński

17:12 Morawiecki: to cyniczna gra Łukaszenki

- Jesteśmy w stanie posłać humanitarne środki w takiej ilości, jaka jest potrzebna - mówił premier. - Wiemy, że migranci z Iraku, Syrii czy Libii dowożeni są samochodami białoruskimi do granicy - dodał.

Z przemówienia @MorawieckiM wynikało w zasadzie, że głównym zagrożeniem dla Polski jest opozycja. — Michał Kolanko (@michal_kolanko) September 6, 2021

17:10 Budka: Putin nie mógł sobie wymarzyć lepszego sojusznika

Kolejny raz inwektywami i atakami na opozycję #Morawiecki próbuje przykryć swoją nieudolność w ochronie polskich granic. Dziś antyeuropejski i antyamerykański rząd PiS jest największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski. #Putin nie mógł sobie wymarzyć lepszego sojusznika. — Borys Budka (@bbudka) September 6, 2021

17:07 Morawiecki: Odgrywacie rolą oklaskiwaną w Moskwie i Mińsku

Premier przekonuje, że strzeżenie granic kraju powinno być oczywiste. - Na scenie, która ustawiona jest przez Moskwę i Mińsk, wy odgrywacie rolę oklaskiwaną przez te stolice. Dla nas strzeżenie granicy należy do podstawowych obowiązków - kontynuował.

17:05 Morawiecki: Granica państwa to nie tylko linia na mapie

- Proponujemy wprowadzenie stanu wyjątkowego nie po to, by ograniczać wolność, ale po to, by ją zapewnić - mówił premier.

17:03 Premier: Mamy do czynienia z prowokacją polityczną

- Dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa nadbałtyckie, a później może przyjść kolej na mój kraj - Polskę - przypomniał słowa Lecha Kaczyńskiego premier Morawiecki.

- Strzeżenie granic powinno być czymś absolutnie oczywistym, powinno być oparte o konsensus polityczny - kontynuował.

17:01 Głos zabiera premier Mateusz Morawiecki

16:58 Soloch: Widzimy korelację kryzysu migracyjnego i ćwiczeń Zapad

- Prezydent zwracał szczególną uwagę na przesłankę dotycząca wprowadzenia rozwiązań proporcjonalnych do zagrożenia. W przepisach dotyczących stanów nadzwyczajnych jest kilkadziesiąt ograniczeń. Decyzja prezydenta wprowadza siedem - powiedział Soloch.

16:52 Soloch: Zagrożenie ma ponadstandardowy wymiar

- Możemy spodziewać się dalszego zwiększenia presji migracyjnej i powstania nieprzewidywalnych sytuacji kryzysowych - mówi Soloch

16:51 Rozporządzenie przedstawia w Sejmie Paweł Soloch

-Podstawowym powodem wydania rozporządzenia jest szczególne zagrożenie bezpieczeństwa na granicy polsko-białoruskiej - mówi.

Szef BBN zwraca również uwagę na zbliżające się manewry ZAPAD. - Po raz pierwszy od upadku Związku Sowieckiego mamy do czynienia z zagrożeniem w takiej skali - powiedział.

16:42 Posłowie przy mównicy bez masek

Na konwencie seniorów zapadła decyzja, że od teraz posłowie, którzy zabierają głos na sali plenarnej, nie będą musieli być w maseczkach.

16:35 Wąsik: Niektórym nienawiść do PiS zamula mózg

Wiceminister Maciej Wąsik uważa, że w związku ze zbliżającymi się ćwiczeniami rosyjsko-białoruskimi Zapad-2021sytuacja na granicy jest "bardzo napięta". Dlatego krytykuje działania opozycji, która usiłowała pomóc koczującym, bo "po tym środowisku można się spodziewać wszystkiego".

Czytaj więcej Polityka Wąsik: Niektórym nienawiść do PiS zamula mózg Za sprawą działań opozycji w Polsce Łukaszenko uznał, że jego działania mają sens, bo doprowadziły do kolejnej zwady w Polsce - mówił w radiowej Jedynce wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik.

16:21 Premier nie spodziewa się spadku napięcia na granicy

- Nie ma godziny, by służby białoruskie nie dostarczały nad granicę migrantów z Iraku, Syrii, Afganistanu, Libanu, Egiptu, Somalii - mówił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

16:18 Sejm może uchylić rozporządzenie

Zgodnie z konstytucją stan wyjątkowy można wprowadzić, gdy w sytuacjach szczególnych zagrożeń, środki konstytucyjne są niewystarczające

16:16 Kamiński: Po drugiej stronie granicy niebezpieczni ludzie

- Mamy spokój na bezpośrednim zapleczu funkcjonariuszy, którzy wykonują niezwykle ważne zadania związane z bezpieczeństwem - tak szef MSWiA Mariusz Kamiński odpowiadał w czasie konferencji prasowej na pytanie o to, jak stan wyjątkowy pomógł rządowi w działaniach, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa na granicy z Białorusią.

Czytaj więcej Polityka Kamiński o stanie wyjątkowym: Po drugiej stronie granicy niebezpieczni ludzie - Mamy spokój na bezpośrednim zapleczu funkcjonariuszy, którzy wykonują niezwykle ważne zadania związane z bezpieczeństwem - tak szef MSWiA Mariusz Kamiński odpowiadał w czasie konferencji prasowej na pytanie o to, jak stan wyjątkowy pomógł rządowi w działaniach, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa na granicy z Białorusią.

16:07 Lewica zagłosuje przeciw

Klub parlamentarny Lewicy jednogłośnie zdecydował, że zagłosuje przeciw wprowadzeniu stanu wyjątkowego

16:05 Konfederacja poprze wprowadzenie stanu wyjątkowego

Poseł Konfederacji Grzegorz Braun zapowiedział, że jego ugrupowanie "warunkowo poprze wprowadzenie stanu wyjątkowego na 30 dni". Podkreślił jednocześnie, że ta decyzja nie jest wotum zaufania dla rządu.

- Mamy najgorsze obawy i niewiele mniej przerażające podejrzenia, ale sytuacja wykracza daleko poza grę sił na wewnętrznej scenie politycznej, i w związku z tym Konfederacja prezentuje się jako formacja polskich państwowców, którzy nie mając zaufania do rządu, zachowują jednakowoż jeszcze resztki zaufania dla profesjonalistów w Straży Granicznej, w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej i w innych odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo służbach - mówił Braun

16:00 Od czwartku w pasie przygranicznym z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy

Stan wyjątkowy wprowadzono w 183 miejscowościach. Rząd swoją decyzję tłumaczy prowadzeniem przez Białoruś wojny hybrydowej. Dodatkowo zwrócono uwagę na zaplanowane manewry wojskowe ZAPAD.