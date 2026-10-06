Policjanci z Myślenic przeprowadzili nietypową kontrolę drogową
Przeprowadził ją 30 września Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach na terenie gmin Myślenice i Tokarnia.
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Policjanci skupili się na kierowcach, którzy za pomocą świateł drogowych ostrzegają innych uczestników ruchu o znajdującym się w pobliżu policyjnym patrolu. Sytuację na drodze obserwowali z powietrza za pomocą policyjnego drona. To umożliwiło im dokładne rejestrowanie zachowań kierowców i analizę poszczególnych przypadków używania świateł niezgodnie z przepisami.
W czasie akcji funkcjonariusze skontrolowali 71 pojazdów i ujawnili łącznie 76 wykroczeń. „Aż 47 kierujących dopuściło się wykroczenia polegającego na niezgodnym z przepisami używaniu świateł drogowych poprzez ostrzeganie innych kierowców przed kontrolą drogową. Wobec tych osób funkcjonariusze zastosowali postępowanie mandatowe. Kierujący zostali ukarani mandatami w wysokości 200 złotych oraz 4 punktów karnych” – czytamy w komunikacie myślenickiej drogówki.
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W dalszej części komunikatu policjanci przypomnieli, że używanie świateł drogowych reguluje art. 51 ustawy Prawo o ruchu drogowym, a korzystanie z nich niezgodnie z zasadami jest wykroczeniem.
Funkcjonariusze podkreślili również, że ostrzeganie innych użytkowników ruchu przed kontrolą drogową nie stanowi elementu dbania o bezpieczeństwo na drodze.
„Nigdy nie wiemy, kogo w ten sposób ostrzegamy. Może to być osoba kierująca pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, ale również sprawca innego przestępstwa, przed którym policjanci właśnie prowadzą działania” – kończą swoje ostrzeżenie myśleniccy policjanci.
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O nietypowej akcji myślenickiej drogówki z wykorzystaniem drona informuje białoruski niezależny portal informacyjny Nexta.
„Polska zaczęła używać dronów do łapania kierowców, którzy mrugają światłami, aby ostrzec innych przed zbliżającymi się kontrolami policyjnymi. Policja w Myślenicach wysłała w powietrze quadkopter, aby wykrywać wszystkich »pomocnych« kierowców ostrzegających nadjeżdżające pojazdy” – napisał serwis 6 października na X.
Dalej poinformował również, jak kończyła się akcja dla kierowców, którzy używali świateł do ostrzegania przed policją: „Osoby, które mrugały światłami, były następnie zatrzymywane przez inny patrol policyjny znajdujący się nieco dalej na drodze”.
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