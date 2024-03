Jest nowy komendant główny policji. Marcin Kierwiński ogłosił decyzję

Na stanowisku komendanta głównego policji insp. Marek Boroń zastępuje gen. Jarosława Szymczyka, który zdał obowiązki na początku grudnia 2023 r.

Politycy koalicji rządzącej zarzucali Szymczykowi upolitycznienie policji. Komendant był też krytykowany w związku ze sprawą wybuchu granatnika w siedzibie KGP. W związku z tą sprawą Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo.

Nowy szef policji. Kandydatura Michała Domaradzkiego przepadła

Za głównego kandydata do objęcia stanowiska komendanta głównego policji uchodził nadinsp. Michał Domaradzki. Miał on zostać mianowany trzy miesiące temu, jednak na drodze stanęło jego inwalidztwo, które wyklucza powrót do służby, oraz ciążące na nim prokuratorskie zarzuty. Zdaniem śledczych, Domaradzki miał nakłaniać prokurator Ewę Wrzosek do przekazania mu informacji ze śledztwa.

Według naszych informacji, odchodząc w 2016 r. z policji Domaradzki uzyskał dodatkowo rentę inwalidzką, którą nabył w związku ze służbą – pobierał za to 15-procentowy dodatek rentowy. – Domaradzki miał trwały uszczerbek na zdrowiu – podawało nasze źródło. W lutym komisja lekarska uznała, że Domaradzki jest zdrowy.