Nękanie, poniżanie i tuszowanie afer w KGP? "Są nietykalni"

Nie reagował on na zachowanie swojego podwładnego. - Zdecydowaliśmy się odkryć i wystąpić przed komisją z otwartą przyłbicą, bo wierzyliśmy, że to coś zmieni. Niestety, byliśmy w błędzie - mówi informator Onetu. Jeszcze w trakcie trwania pracy komisji funkcjonariuszy spotykają szykany. - Dyrektor Szuba wzywał wszystkich po kolei i mówił, że mamy nie rozsiewać plotek i nie psuć atmosfery, a tak w ogóle to nie my go będziemy zwalniać, bo nie my go zatrudniliśmy. Przekaz był jasny: albo odpuścicie, albo źle się to dla was skończy - mówi były funkcjonariusz.

5 października 2022 roku do przewodniczącego komisji Krzysztofa Łaszkiewicza wysłać e-maila z prośbą o interwencję. "Chciałbym poinformować, że ze strony kierownictwa Biura Kontroli KGP mają miejsce sytuacje zastraszania świadków. Kolega, który siedzi ze mną w pokoju i zgodził się zeznawać przed komisją, został wezwany do dyrektora Szuby i z tego, co opowiadał, w ostry sposób zostało mu przekazane, że ma się zastanowić, co mówi i robi oraz aby dokładnie przeczytał sobie zasady kodeksu etyki zawodowej odnośnie relacji przełożony–podwładny" – napisano.

Nie uzyskano jednak żadnej odpowiedzi. Pod koniec października okazało się, że działania komisji nie przyniosły żadnego skutku. "Wnioski komisji, wypracowane przez komisję w aktualnym składzie personalnym, nie zostały zaakceptowane przez Komendanta Głównego Policji" – poinformował w piśmie Krzysztof Łaszkiewicz.

Policjant wnioskował jeszcze później o wgląd do dokumentów z pracy komisji, ale na próżno. "Uprzejmie informuję, że Komisja poddała Pana prośbę pod głosowanie. Komisja nie wyraziła zgody na wgląd w materiały ze sprawy” – taką otrzymać miał odpowiedź od Krzysztofa Łaszkiewicza.

Z czego wynika tak silna pozycja Piotra Rzeźniczaka? Zdaniem rozmówców Onetu „to człowiek od zadań specjalnych”. „Żeby jednak w pełni to zrozumieć, trzeba najpierw poznać pewne mechanizmy działania Biura Kontroli KGP” – czytamy.