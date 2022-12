O eksplozji w środę rano w siedzibie KGP przy ul. Puławskiej w Warszawie służby państwa milczały ponad dobę. Gdy dziennikarze, m.in. „Rzeczpospolitej”, ujawnili, że wybuchł pocisk z granatnika przeciwpancernego w pokoju przy gabinecie gen. Jarosława Szymczyka, w czwartek Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało komunikat, w którym przyznało, że doszło do wybuchu. Według resortu „eksplodował jeden z prezentów, które Komendant otrzymał podczas swojej roboczej wizyty na Ukrainie w dn. 11–12 grudnia br., gdzie spotkał się z kierownictwami ukraińskiej Policji i Służby ds. sytuacji nadzwyczajnych”.

Reklama

Wybuch rozerwał podłogę w pokoju przy gabinecie szefa KGP i przebił sufit pomieszczenia pod nim.

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” gen. Szymczyk tłumaczył, że do wybuchu doszło, gdy komendant chciał przestawić sprezentowane mu na Ukrainie granatniki na zapleczu swojego gabinetu. - Złapałem tubę granatnika w dolnej części, lekko się pochyliłem i podniosłem ją do pionu. Kiedy ją postawiłem, to nastąpiła potężna eksplozja. Mnie ogłuszyło, słyszałem jeden wielki pisk i świst w uszach - mówił. Dodał, że „czuje się ofiarą, a nie sprawcą” i nie widzi powodu, by składać wniosek o dymisję. - Aczkolwiek mam świadomość, że to decyzja pana ministra spraw wewnętrznych i administracji, a docelowo decyzja pana premiera, i ja się jej podporządkuję - zaznaczył.

Według źródeł, na które powołują się dziennikarze Radia Zet, kierownictwo MSWiA rozgląda się już za następcą Jarosława Szymczyka, a jednym z potencjalnych kandydatów jest oficer pracujący w Komendzie Wojewódzkiej w Poznaniu, który wcześniej pracował w stolicy.

Reklama

Na stronie Radia Zet czytamy, że „nawet jeżeli w dalszym śledztwie prokuratury komendant Jarosław Szymczyk nadal będzie uznawany za pokrzywdzonego w wątku dotyczącym wystrzału granatnika, do którego doszło w Komendzie Głównej Policji, to jednak w wątku przywiezienia broni do kraju powinien usłyszeć zarzuty”, ponieważ „granatniki trafiły do Polski poza wszelkimi procedurami”.

Jarosław Szymczyk został powołany na stanowisko komendanta głównego w kwietniu 2016 roku.