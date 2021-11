- Jeżeli komuś to chodzi po głowie, to znaczy, że nie rozumie jaka była idea stworzenia Unii Europejskiej. To miała być ojczyzna narodów, a nie jakiś sztuczny zlepek. To by oznaczało, że moi rodacy, którzy ginęli, oddawali życie w przeszłości (za Polskę)... to nie miało sensu - mówił minister.

- Nie będzie żadnej federalizacji - dodał.

- Te wszystkie działania urzędników brukselskich w ostatnich miesiącach, TSUE, chodzi federalizowaniu Unii Europejskiej. Oni tego nie ukrywają - mówił też Wójcik. - My nie wchodziliśmy na takich zasadach do UE. Mamy swoją tożsamość, kulturę, język, tradycję i nie zgadzamy się na żadną federalizację - dodał.

Kanclerz Angela Merkel, bardzo doświadczony polityk, popełniła istotny błąd na sam koniec swoich rządów Michał Wójcik, sekretarz stanu w KPRM

- To jest poważna sprawa natury politycznej, na którą naszego przyzwolenia nie będzie - podsumował Wójcik.

Minister był też pytany o rozmowy Angeli Merkel z Aleksandrem Łukaszenką i Władimirem Putinem.



- Pani kanclerz Angela Merkel, bardzo doświadczony polityk, popełniła istotny błąd na sam koniec swoich rządów. W jakiś sposób uwiarygodniła, legitymizowała Białoruś. Rząd Polski został o tym poinformowany w ostatnim momencie, ale z naszej strony nigdy zgody nie było, aby ponad głowami Polaków prowadzone były jakieś rozmowy - podkreślił.

- Lepiej żeby kanclerz Merkel wykonała telefon do swojej koleżanki, Ursuli von der Leyen, chociażby w sprawie finansowania muru na granicy - dodał Wójcik. - My chronimy Unię Europejską, oni się temu przyglądają, ale nie ma konkretnych działań - zauważył.