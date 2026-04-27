Ostateczny termin na rozliczenie PIT

Zbliża się 30 kwietnia, czyli ostateczna data dla milionów podatników w Polsce. To ostatni dzień na złożenie zeznania podatkowego za 2025 rok. Choć usługa Twój e-PIT znacząco ułatwia ten proces, administracja skarbowa przypomina, że nie każdy podatnik może liczyć na automatyczne rozliczenie przez system.

Kto musi zachować czujność?

System Twój e-PIT oferuje mechanizm automatycznej akceptacji zeznań, ale dotyczy on wyłącznie formularzy PIT-37 oraz PIT-38.

„Z upływem 30 kwietnia administracja skarbowa rozpocznie proces automatycznej akceptacji” – czytamy w komunikacie. Dzięki temu osoby rozliczające przychody z umowy o pracę czy giełdy będą miały złożony PIT w terminie, nawet jeśli nie podejmą żadnych działań.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku przedsiębiorców. Podatnicy rozliczający się na formularzach PIT-28, PIT-36 oraz PIT-36L muszą samodzielnie uzupełnić i zatwierdzić swoje zeznanie. W tych przypadkach automat nie zadziała, a brak działania podatnika może oznaczać niedopełnienie obowiązku w terminie.

Przerwa techniczna

Warto zaplanować rozliczenie wcześniej, ponieważ o północy 1 maja usługa Twój e-PIT zostanie czasowo wyłączona. „Przewidujemy, że potrwa ona do 7 maja br. do godziny 21:00” – informuje KAS. W tym czasie system będzie przetwarzał miliony dokumentów. Dopiero po zakończeniu tego procesu podatnicy odzyskają wgląd do swoich zeznań, będą mogli pobrać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) lub złożyć ewentualną korektę.

Szybszy zwrot nadpłaty

Wybór formy elektronicznej ma bezpośredni wpływ na czas oczekiwania na pieniądze. Osoby korzystające z usługi Twój e-PIT otrzymają zwrot nadpłaty w terminie do 45 dni. W przypadku tradycyjnych deklaracji papierowych termin ten wydłuża się do 3 miesięcy.

Jeśli z rozliczenia wynika niedopłata, należy uregulować należność do 30 kwietnia. W usłudze Twój e-PIT można to zrobić wygodnie za pomocą płatności online, karty lub systemu BLIK. Jeśli jednak zeznanie PIT-37/38 zostanie zaakceptowane automatycznie, urząd wyśle informację o kwocie do zapłaty w ciągu miesiąca. Od momentu otrzymania tej wiadomości podatnik ma 7 dni na dokonanie przelewu.

Czytaj więcej Podatki Ulga w PIT także dla rodziców studenta i maturzysty Z odliczenia od podatku w zeznaniu rocznym może też skorzystać rodzic pełnoletniego dziecka. Pod warunkiem, że się uczy. Jak liczyć ulgę, jeśli syn...

Wsparcie dla podatników

W ostatnich dniach kwietnia Krajowa Administracja Skarbowa wydłuża godziny pracy infolinii. Pod numerem (+48) 22 330 03 30 eksperci będą dostępni od godziny 8:00 do 18:00. Podatnicy mogą również korzystać z pomocy w e-Urzędzie Skarbowym oraz rezerwować wizyty w placówkach stacjonarnych przez stronę wizyta.podatki.gov.pl.