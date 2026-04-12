Porozmawiajmy o drażliwej sprawie przedawnienia podatków.

Nie boję się tego tematu. Poprzednia ekipa rządząca słyszała postulaty w tej sprawie i nic z nimi nie zrobiła. My potraktowaliśmy temat poważnie, a stosownym projektem zmian w ordynacji podatkowej zajmuje się już Sejm.

Po wielu latach składania postulatów ze strony biznesu, rzecznika praw obywatelskich, sądów administracyjnych i doradców podatkowych Ministerstwo Finansów zdecydowało się na wykreślenie przepisu art. 70 par. 6 pkt. 1 ordynacji podatkowej, który pozwala organom skarbowym na sztuczne wydłużanie pięcioletniego terminu przedawnienia podatków przez wszczynanie postępowania karnego skarbowego.

Jakim cudem wreszcie sprawa ruszyła z miejsca?

Bo zmieniło się podejście do sprawy. Rząd rozpoczął proces deregulacji polskiego prawa, czyli usuwania zbędnych i kłopotliwych przepisów. Instrumentalne wszczynanie postępowań karnych skarbowych nie jest może jakimś masowym zjawiskiem, ale tworzy złą atmosferę wokół administracji skarbowej. Dlatego już ponad dwa lata temu zaczęliśmy u nas w ministerstwie dyskusję nad tą sprawą. Najpierw chcieliśmy zmodyfikować ten problematyczny przepis, by można było go stosować tylko do przypadków najcięższych przestępstw skarbowych. Odbiór partnerów społecznych był bardzo krytyczny. Dlatego zdecydowaliśmy się na jego całkowite usunięcie.

Wcześniej przeciw takim zmianom była sama administracja skarbowa i prokuratura. Jak udało się pokonać ten opór?

Jest teraz w rządzie dobry klimat do deregulacji. Niemałą rolę odgrywa tu koordynator tego procesu, czyli minister Maciej Berek. (...) Udało się nam dojść do wniosku, że przedłużanie tej sytuacji nikomu nie służy. Zresztą partnerem w naszych konsultacjach wewnątrz rządu było też Ministerstwo Sprawiedliwości. Kierował nim przez dłuższy czas prof. Adam Bodnar, który wcześniej jako rzecznik praw obywatelskich sam domagał się zmian na tym polu. Zaznaczmy, że nasz projekt zmian przepisów skonstruowaliśmy tak, żeby wciąż można było ścigać sprawców najcięższych przestępstw skarbowych.

