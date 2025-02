Czy ryczałtowcom przysługują podatkowe ulgi?

W zeznaniu PIT-28 nie wpisujemy kosztów, ponieważ na ryczałcie ich nie odliczamy. Przepadają nam więc ponoszone na mieszkanie wydatki (np. na remont czy zakup wyposażenia). Mamy za to do wykorzystania sporo ulg. Od przychodu można odliczyć np. darowizny dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, wydatki na ekologiczne ogrzewanie domu czy wpłaty na IKZE. Niestety, ryczałtowcy nie mają prawa do wspólnego rozliczenia z małżonkiem albo samotnie wychowywanym dzieckiem. To przywilej tych, którzy są na skali. Na ryczałcie nie ma też ulgi na dzieci (polegającej na odpisie od podatku).

PIT-28 trzeba zaakceptować i wysłać

Po wpisaniu przysługujących odliczeń przechodzimy do rubryki „ryczałt należny i wpłacony”. Są w niej podane kwoty miesięcznego/kwartalnego podatku, który przelaliśmy do urzędu. Sami wpisujemy kwoty należne (co do zasady powinny się pokrywać z wpłaconymi). Potem mamy podsumowanie i „utwórz PIT-28”. Do 30 kwietnia trzeba go zaakceptować i wysłać. W tym terminie musimy też zapłacić podatek. Oczywiście gdy z zeznania wynika dopłata, co nie powinno się zdarzyć, jeśli z rozliczeniem jest wszystko w porządku. Podatnicy mający ulgi mogą natomiast spodziewać się zwrotu.

Oczywiście ci, którzy nie chcą korzystać z przygotowanej przez Ministerstwo Finansów usługi Twój e-PIT, mogą wysłać zeznanie w inny sposób (elektronicznie albo papierowo).