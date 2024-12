Z początkiem 2025 r. wchodzi w życie nowela ustawy o podatku akcyzowym, przewidująca przyspieszenie podwyżek tego podatku na wyroby tytoniowe. W wyniku tej nowelizacji uległa zmianie tzw. akcyzowa mapa drogowa, czyli schemat podwyżek tego podatku do 2026 r. Zaplanowana na 1 stycznia 2025 r. podwyżka zostanie wprawdzie odsunięta do 1 marca, ale będzie wyższa niż zapisana w mapie drogowej.

Dotychczasowy ustawowy plan zakładał, że stawka akcyzy na papierosy miała od przyszłego roku wzrosnąć w części kwotowej o 10 proc., ale według proponowanych zmian podwyżka będzie aż 25-proc. W przypadku innych wyrobów tytoniowych podwyżki będą nawet wyższe. Podwyżki stawki na tytoń do palenia i susz tytoniowy osiągną 38 proc., a w przypadku e-papierosów – nawet 75 proc.

Wyższy podatek to droższe papierosy

Ministerstwo Finansów nazywało tę podwyżkę „urealnieniem” stawek. W uzasadnieniu rządowego projektu ustawy zwracało uwagę na rosnącą z roku na rok siłę nabywczą konsumentów i chęć ograniczenia spożycia wyrobów tytoniowych. Według obliczeń MF przed dziesięciu laty za przeciętą pensję Polak mógł kupić ok. 300 paczek papierosów, a dziś ok. 400. Rząd nie ukrywał też czysto fiskalnego celu podwyżki, choć tłumaczył to koniecznością pozyskania pieniędzy na obronność w realiach napiętej sytuacji międzynarodowej.

Skutkiem podwyżki podatku będzie nieuchronna podwyżka cen wyrobów tytoniowych. Prognozy MF wskazują, że kosztująca w tym roku 18 zł paczka papierosów po podwyżce akcyzy może osiągnąć 20,80 zł, a w 2026 r. 26,50 zł.