Listy z OLX, Allegro, Vinted w skrzynkach sprzedających. Czy jest się czego bać?

Co grozi za prowadzenie biznesu na czarno?

Eksperci nie ukrywają jednak, że w sieci działa sporo osób, którym skarbówka może się dobrać do skóry. – Jeśli ktoś sprzedał przez rok 30 różnych rzeczy (komputer, telewizor, laptop, ekspres do kawy), raczej nic mu nie grozi. Jeśli było to 30 telewizorów, może wzbudzić podejrzenia fiskusa – mówi Grzegorz Gębka.

- Za przedsiębiorców mogą być uznani ci, którzy sprzedają nietypowe rzeczy albo np. egzotyczne zwierzęta. Trudno im będzie wykazać, że kupowali je na prywatne potrzeby – zauważa Wojciech Jasiński.

Na to, że mamy firmę wskazują też okoliczności transakcji, np. reklamowanie się czy regularna współpraca z tymi samymi kontrahentami.

- Przedsiębiorcą stać się łatwo, wystarczy, że działamy w sposób ciągły, powtarzalny, zorganizowany i chcemy na tym zarobić. Dużo jest niejednoznacznych sytuacji, ale czasami widać na pierwszy rzut oka, kto prowadzi działalność – podkreśla Grzegorz Gębka.\

Co grozi za prowadzenie biznesu na czarno? – Skarbówka może naliczyć zaległość w PIT, jeśli bowiem z transakcji wyszedł dochód, w działalności trzeba go opodatkować bez względu na to, czy od zakupu minęło pół roku. Urzędnicy mogą też uznać, że powinniśmy płacić VAT. O składki upomni się ZUS. Możemy dostać karę z kodeksu karnego skarbowego za ukrywanie dochodów albo z kodeksu wykroczeń za niezarejestrowanie działalności gospodarczej – wylicza Piotr Sekulski.