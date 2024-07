Skarbówka pozwoli na amortyzację mieszkań? Jest stanowisko Ministerstwa Finansów

Czy to znaczy, że te wydatki definitywnie przepadną? – Nie. Można je odzyskać przy sprzedaży nieruchomości. Oczywiście wtedy, gdy w ogóle będziemy ją musieli rozliczyć z fiskusem – tłumaczy Wojciech Jasiński. Dodaje, że możliwość naliczenia kosztów przy sprzedaży nieruchomości to marne pocieszenie dla tych, którzy nie zamierzają się jej pozbywać.

Definitywny zakaz amortyzacji mieszkań/domów obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. W 2022 r. można było jeszcze, na mocy przepisów przejściowych, naliczać odpisy od tych, które nabyliśmy/wybudowaliśmy do końca 2021 r.

Orzecznictwo

Gdy lokal jest na biuro

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w mieszkaniu, nie może go amortyzować. Fiskus nie ma co do tego wątpliwości. Twierdzi, że amortyzacja jest zakazana także wtedy, gdy całe mieszkanie jest przeznaczone na firmę. Nadzieję w tej sprawie dają jednak podatnikom orzeczenia sądowe. W wyroku, który opisywaliśmy w „Rzeczpospolitej” z 1 sierpnia 2023 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. I SA/Kr 253/23) stwierdził, że jeśli całe mieszkanie jest na biznes, fiskus nie może bezrefleksyjnie pozbawiać przedsiębiorcy prawa do amortyzacji.

Z kolei Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (sygn. I SA/Wr 960/23) uznał, że zakaz amortyzacji ma zastosowanie do wynajmujących, a nie wszystkich podatników. Nie dotyczy więc przedsiębiorców prowadzących firmę w mieszkaniu. Sąd odwołał się też do konstytucyjnej zasady ochrony praw nabytych i podkreślił, że podatnicy nie mogą być ich pozbawiani (orzeczenie opisywaliśmy w „Rzeczpospolitej” z 5 lipca 2024 r.).