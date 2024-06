Ulga na termomodernizację domu: fiskus daje i odbiera

Musisz był właścicielem, jak składasz zeznanie PIT

Fiskus zwrócił przede wszystkim uwagę na to, że inwestycję przeprowadzono w maju, natomiast we wrześniu małżeństwo darowało dom synowi. Składając zeznanie za 2020 r. małżonkowie nie byli już więc właścicielami budynku. Tymczasem, zdaniem skarbówki, prawo do ulgi „ma osoba, która posiada status właściciela/współwłaściciela w momencie dokonywania odliczenia, tj. składania zeznania”. Nie skorzysta więc z niej podatnik, którzy przeprowadził inwestycję i poniósł wydatki będąc właścicielem domu, ale nie jest już nim w czasie składania zeznania.

Wymiana dachu nie uprawnia do ulgi termomodernizacyjnej

Fiskus uświadomił sobie też, że wydatki na wymianę dachu nie są wymienione w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju określającym rodzaje materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. „Ich brak w katalogu wydatków wymienionych w tym rozporządzeniu wyklucza ten rodzaj wydatku z możliwości zastosowania ulgi termomodernizacyjnej” – stwierdził Szef KAS. Jego zdaniem, przedsięwzięciem termomodernizacyjnym są jedynie wydatki na docieplenie dachu (rozumianego jako przegroda budowlana, która jest wspomniana w rozporządzeniu).

Reasumując, kobieta nie mogła skorzystać z ulgi (interpretacja zmieniająca nr DOP3.8222.1.2024.CNRU).

Nie odliczysz już wydatków na klimatyzator

To niejedyna taka wolta poglądów skarbówki. Już wcześniej zmieniał stanowisko w sprawie inwestorów, którzy nie mieli statusu właściciela/współwłaściciela w momencie składania zeznania (interpretacja zmieniająca nr DOP3.8222.81.2023.CNRU). Niemiła niespodzianka spotkała też tych, którzy zainwestowali w klimatyzator z funkcją ogrzewania. Kiedyś skarbówka zgadzała się na jego odliczenie, od 2023 r. już nie pozwala. Obecnie twierdzi, że „wydatków poniesionych na zakup klimatyzatora z funkcją grzania, w tym klimatyzatora z wbudowaną pompą ciepła, nie można uznać za wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne” (interpretacja zmieniająca nr DOP3.8222.102.2023.HTCE).

Czy trzeba oddać ulgę termomodernizacyjną

Jakie są konsekwencje zmiany korzystnej interpretacji na niekorzystną? Pisaliśmy o tym już w „Rzeczpospolitej” z 1 października 2023 r. Wypowiadający się w naszym tekście doradca podatkowy Andrzej Jagiełło tłumaczył, że interpretacja chroni przed zapłatą podatku, ale tylko wtedy, gdy została doręczona przed wystąpieniem skutków podatkowych zdarzenia, o które pytamy. Jeśli więc podatnik dostał pozytywną interpretację np. w 2020 r., zeznanie z ulgą złożył w 2021 r., a teraz skarbówka zmieniła zdanie na jego niekorzyść, nie musi oddawać odliczenia. Jeśli jednak najpierw złożył zeznanie, a potem dopiero dostał interpretację, po jej zmianie musi skorygować rozliczenia (ale bez odsetek i bez kary).