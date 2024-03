Co zrobić, żeby zapłacić jak najmniejszy podatek za 2023 r? Jeden ze sposobów to ulga termomodernizacyjna, zwana też ekologiczną albo na walkę ze smogiem. Obowiązuje już szósty rok i choć przepisy są generalnie takie same, ciągle budzą wątpliwości. Ma je także skarbówka, która w zeszłym roku zmieniła poglądy w kilku sprawach.

Zacznijmy od tego, że wydatki na ekologiczne ocieplenie domu odliczamy od dochodu. Dzięki temu zmniejsza się podstawa opodatkowania i wychodzi niższy podatek. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 tys. zł. Z ulgi skorzystają zarówno rozliczający się według skali, jak i liniowcy oraz ryczałtowcy.

Ulga termomodernizacyjna może dać prawie 17 tys. zwrotu podatku

Załóżmy, że przedsiębiorca rozliczający się liniowym PIT w 2023 r. wydał 60 tys. zł na ekologiczne ogrzewanie. Od dochodu może odliczyć 53 tys. zł, dzięki temu zapłaci o 10 070 zł mniej podatku. Jeszcze więcej może zaoszczędzić podatnik, który rozlicza się według skali i jest w drugim przedziale. Jeśli wykorzysta cały limit ulgi, pomniejszy podatek o 16 960 zł (może też spaść do pierwszego przedziału, wtedy kalkulacja się zmieni).

Każdy ma swój własny limit odliczenia. Oznacza to, że jeśli ekologiczną inwestycję przeprowadza kilka osób ulga może być kilkukrotnie wyższa. Przykładowo, małżonkowie odpiszą od dochodu w sumie 106 tys. zł. Pamiętajmy jednak, że ulga przysługuje tylko właścicielowi lub współwłaścicielowi domu. Nie skorzystają z niej inne osoby, nawet jeśli w nim mieszkają.