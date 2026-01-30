Negatywna interakcja to mechanika, która nie każdemu miłośnikowi gier bez prądu przypadnie do gustu. Nie każdy lubi bacznie (i przede wszystkim – nieustannie) obserwować, co robi jego przeciwnik, obawiać się każdego ruchu, czekać, aż ktoś mu w końcu wbije nóż w plecy. Niektórzy dopuszczają ewentualnie pośrednią negatywną interakcję – ot, ktoś zajmie im pole, na które chcieli iść, aby zdobyć potrzebne zasoby – ale strasznie by się wściekli, gdyby ktoś nagle wjechał im czołgiem w pieczołowicie wypielęgnowany ogródek i całkowicie zniszczył ich uprawy. A ponadto ta mechanika często jest oskarżana o to, że dodaje zbyt dużo losowości.