4 zł tygodniowo przez rok !
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Aktualizacja: 30.01.2026 16:10 Publikacja: 30.01.2026 15:20
Foto: mat.pras.
Negatywna interakcja to mechanika, która nie każdemu miłośnikowi gier bez prądu przypadnie do gustu. Nie każdy lubi bacznie (i przede wszystkim – nieustannie) obserwować, co robi jego przeciwnik, obawiać się każdego ruchu, czekać, aż ktoś mu w końcu wbije nóż w plecy. Niektórzy dopuszczają ewentualnie pośrednią negatywną interakcję – ot, ktoś zajmie im pole, na które chcieli iść, aby zdobyć potrzebne zasoby – ale strasznie by się wściekli, gdyby ktoś nagle wjechał im czołgiem w pieczołowicie wypielęgnowany ogródek i całkowicie zniszczył ich uprawy. A ponadto ta mechanika często jest oskarżana o to, że dodaje zbyt dużo losowości.
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Dostajemy doświadczenie świata, w którym role ofiar i strażników zmieniają się szybciej niż w kalejdoskopie.
Potrzebujemy nowego podejścia do pracy, które pozwoli nam działać skuteczniej, ale bez wyniszczającego tempa.
Nawet najbardziej szokujące sceny, które mogą wydawać się nieprawdopodobne, mają swoje potwierdzenie w rzeczywis...
„Niektórych rzeczy nie da się odzyskać”, a skoro tak, to najwyższa pora ruszyć do przodu.
Gdy w finale Mozartowskiego arcydzieła Hubert Zapiór zawieszony jak cyrkowiec wysoko pod kopułą sceny wykonuje w...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas