Aleksandra Walczak z kanału Orientuj.się: W poniedziałek lewaczka, w czwartek konserwatywka

Młodzi ludzie czerpią informacje głównie z mediów społecznościowych. Można się na to obrazić, ale takie są fakty. Często nasi odbiorcy mnie zaczepiają i mówią, że dzięki naszej działalności zainteresowali się polityką - mówi Aleksandra Walczak, reporterka sejmowa, współtwórczyni kanału Orientuj.się.

Publikacja: 30.01.2026 14:30

Foto: archiwum prywatne

Roch Zygmunt

Da się robić dziennikarstwo na TikToku?

To trudne, ale da się. Nasza redaktorka lubi mówić, że tak jak kiedyś każdy miał swoją drukarnię, tak teraz wszyscy korzystamy z jednej, w dodatku mieszczącej się na innym kontynencie – algorytmów. Trzeba dopasowywać pod nie swoje treści, np. uważać na słowa przez pierwsze kilkanaście sekund, bo część z nich jest nielubiana przez algorytmy. Ale jeśli się pozna te zasady, to można robić dziennikarstwo na TikToku.

