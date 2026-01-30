4 zł tygodniowo przez rok !
Aktualizacja: 30.01.2026 14:36 Publikacja: 30.01.2026 14:30
Foto: archiwum prywatne
To trudne, ale da się. Nasza redaktorka lubi mówić, że tak jak kiedyś każdy miał swoją drukarnię, tak teraz wszyscy korzystamy z jednej, w dodatku mieszczącej się na innym kontynencie – algorytmów. Trzeba dopasowywać pod nie swoje treści, np. uważać na słowa przez pierwsze kilkanaście sekund, bo część z nich jest nielubiana przez algorytmy. Ale jeśli się pozna te zasady, to można robić dziennikarstwo na TikToku.
