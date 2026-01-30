Jan Maciejewski: Grzech Amiela

4 zł tygodniowo przez rok !
Aktualizacja: 30.01.2026 14:36 Publikacja: 30.01.2026 14:10
Foto: Fotorzepa/Robert Gardziński
Mógł być profesorem, ale nie znalazł odpowiedniej dziedziny. Filozofował, tyle że bez systemu. Jeśli się zakochiwał, to tylko na odległość. I prawdziwym obiektem jego uczuć stawał się raczej stan zakochania niż osoba z krwi i kości. Był wielkim idealistą, ale nie przyświecała mu żadna konkretna idea. Poeta, który zgubił lirę. Wierzący bez Boga. A im bardziej w tańcu, jakim było jego życie, brakowało partnera, tym płynniejsze stawały się jego ruchy.
