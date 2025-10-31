W Hiszpanii i Włoszech trwa właśnie wielka dyskusja nad fundamentalną zmianą – rozgrywaniem pojedynczych meczów ligowych w innych krajach – ba, na innych kontynentach. Zanim jednak o szczegółach tych pomysłów, sprawdźmy, jak wyglądają podobne tego typu inicjatywy w innych dyscyplinach.

Najważniejsze amerykańskie ligi zawodowe w sportach drużynowych już od lat 90. promują się na innych kontynentach. Nie tylko przez spotkania towarzyskie (co europejskie kluby piłkarskie robią od dawna), ale też przez mecze sezonu zasadniczego, czyli o stawkę w postaci punktów.