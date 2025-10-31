Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Aktualizacja: 31.10.2025 20:44 Publikacja: 31.10.2025 15:00
Mecze Realu z Barceloną przyciągają widzów na całym świecie. W styczniu obie drużyny walczyły w Arabii Saudyjskiej o Superpuchar Hiszpanii.
W Hiszpanii i Włoszech trwa właśnie wielka dyskusja nad fundamentalną zmianą – rozgrywaniem pojedynczych meczów ligowych w innych krajach – ba, na innych kontynentach. Zanim jednak o szczegółach tych pomysłów, sprawdźmy, jak wyglądają podobne tego typu inicjatywy w innych dyscyplinach.
Najważniejsze amerykańskie ligi zawodowe w sportach drużynowych już od lat 90. promują się na innych kontynentach. Nie tylko przez spotkania towarzyskie (co europejskie kluby piłkarskie robią od dawna), ale też przez mecze sezonu zasadniczego, czyli o stawkę w postaci punktów.
