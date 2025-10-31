Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Kiedy Barcelona zagra w Miami, a Milan w Perth? Ligi pchają się na inne kontynenty

Czy najlepsze europejskie ligi piłkarskie zaczną rozgrywać mecze o punkty na innych kontynentach, tak jak zawodnicy NBA, NHL, NFL czy MLB? Choć kolejna hiszpańska próba w Stanach Zjednoczonych właśnie upadła, to spotkanie Serie A w Australii jest coraz bliżej.

Publikacja: 31.10.2025 15:00

Mecze Realu z Barceloną przyciągają widzów na całym świecie. W styczniu obie drużyny walczyły w Arab

Mecze Realu z Barceloną przyciągają widzów na całym świecie. W styczniu obie drużyny walczyły w Arabii Saudyjskiej o Superpuchar Hiszpanii.

Foto: REUTERS/Albert Gea

Bartosz Nosal

W Hiszpanii i Włoszech trwa właśnie wielka dyskusja nad fundamentalną zmianą – rozgrywaniem pojedynczych meczów ligowych w innych krajach – ba, na innych kontynentach. Zanim jednak o szczegółach tych pomysłów, sprawdźmy, jak wyglądają podobne tego typu inicjatywy w innych dyscyplinach.

Najważniejsze amerykańskie ligi zawodowe w sportach drużynowych już od lat 90. promują się na innych kontynentach. Nie tylko przez spotkania towarzyskie (co europejskie kluby piłkarskie robią od dawna), ale też przez mecze sezonu zasadniczego, czyli o stawkę w postaci punktów.

Pozostało jeszcze 97% artykułu

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.

Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Treści, którym możesz zaufać.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Paweł Rzewuski – pisarz, historyk, filozof, autor „Krzywdy” – horroru w klimatach sarmackich
Plus Minus
Podcast „Posłuchaj Plus Minus”: Jak straszy nas popkultura?
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Materiał Promocyjny
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
„Jedyna. Biografia Karoliny Lanckorońskiej”: Materiał na biografię
Plus Minus
„Jedyna. Biografia Karoliny Lanckorońskiej”: Materiał na biografię
„Szepczący las”: Im dalej w bór, tym więcej drzew
Plus Minus
„Szepczący las”: Im dalej w bór, tym więcej drzew
„Lot nad kukułczym gniazdem”: Wolność w kaftanie normy
Plus Minus
„Lot nad kukułczym gniazdem”: Wolność w kaftanie normy
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Materiał Promocyjny
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
„To był zwykły przypadek”: Ile kosztuje zemsta?
Plus Minus
„To był zwykły przypadek”: Ile kosztuje zemsta?
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Reklama
Reklama
e-Wydanie