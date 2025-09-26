Zagraniczne wzorce

Czyj w oryginale był taki pomysł na zabawę na trybunach? Gdy o „do the Poznań” zrobiło się głośno, kibice szkockiego Celtiku zaczęli się upominać, że to „oni byli pierwsi”. Na stadionie w Glasgow, na hasło „Let’s all do the huddle” (huddle – ang. gromadzić się, tłoczyć się) mieli chwytać się za ramiona i podskakiwać rytmicznie już w 1996 r. Sęk w tym, że bywalcy stadionu Lecha przy ul. Bułgarskiej nie mają wątpliwości, że „robienie Poznania” odbywało się jeszcze wcześniej, na długo przed tym, gdy przybrało ono nazwę powstałą przy okazji meczu w Manchesterze.

Waldemar Pankowski, kibic Lecha, który był na wyjazdowym meczu w Manchesterze i do dziś jeździ za swoim klubem po całej Europie (choćby w tym sezonie był w Belgradzie i Genk), opowiada: – Rozgłos wokół „do the Poznań” to dla mnie zaskoczenie in plus, bo pamiętam ten sposób dopingu w „Kotle” już od połowy lat 90., gdy zacząłem chodzić na mecze Lecha. Padało hasło: „a teraz odwracamy się, łapiemy się za bary i skaczemy”. Już chyba wtedy towarzyszyło temu podśpiewywanie „sialalalala, hej »Kolejorz«”. Przede wszystkim chodzi tu jednak o efekt wizualny, bo gdy jesteśmy odwróceni tyłem do boiska, to wokal siłą rzeczy musi być słabiej słyszalny. Wtedy w Manchesterze między nami a angielskimi kibicami prawie nie było sektora buforowego, miejscowi fani nie mieli jakiegoś zorganizowanego dopingu, umieli nas tylko wyzywać, pokazywać środkowe palce itd. To nas trochę nakręcało, ale osobiście nie mam przekonania, by to był jakiś najlepszy wyjazdowy doping kibiców Lecha, jakiego doświadczyłem. Lepszy był choćby wcześniej w Turynie, bo tam dodatkowo niosło nas prowadzenie z wielkim Juventusem. Filmiki z naszym dopingiem z Manchesteru mocno zaczęły jednak krążyć po internecie, Anglicy narobili wokół nich hałasu i teraz „Poznań” robi karierę. Dla mnie to kwintesencja takiego podejścia do kibicowania, w którym zależy nam na współtworzeniu widowiska na trybunach. Przecież w czasie, gdy jesteśmy odwróceni, może paść bardzo ważny gol dla Lecha, a ja zobaczę go jednym okiem albo wcale. Nie to jest jednak dla mnie najważniejsze. Co do tego, kiedy i jak ten stadionowy zwyczaj zaczął się w Poznaniu, trzeba pytać innych.

Kibice Lecha z dłuższym stażem od niego mówili w artykule Radosława Nawrota w poznańskiej „Gazecie Wyborczej”: – Na początku lat 90. zmieniał się styl kibicowania, aktywność ludzi na stadionie, to była epoka przyjmowania zagranicznych wzorców i podpatrywania. Chłonęliśmy różne pomysły bardzo łatwo. Ten taniec podpatrzony został we Francji. Jestem tego niemal pewien, tak właśnie tańczyli kibice Olympique Marsylia.

Potwierdzał to jeden z ówczesnych liderów „Kotła”, a więc sektora najgłośniejszych kibiców Lecha: – Wprowadzenie tego tańca nie miało jednak związku z meczem Lecha z Olympique Marsylia (w 1990 r. – red.). Skłaniam się ku temu, że wprowadziliśmy ten układ w 1991, a może nawet 1992 r. Rok 1990 raczej wykluczam. W każdym razie, zobaczyłem ten taniec w telewizji. Wystarczyła kilkusekundowa migawka. Byłem zafascynowany i namówiłem ludzi z „Kotła”, by wprowadzić to u nas. Przez lata w Polsce to był taniec tylko i wyłącznie kibiców „Kolejorza”.

Po nagłośnieniu przez fanów Manchesteru City, „Poznań” zaczęli robić kibice na całym świecie: od hiszpańskich Deportivo Alaves i Realu Sociedad, przez San Jose Earthquakes i Charlotte FC z USA oraz Montreal Impact z Kanady, po Western Sydney Wanderers w Australii. „Poznań” podczas Pucharu Azji w 2019 r. robili nawet kibice reprezentacji Iranu oraz Omanu! W końcu „Poznaniem” wielki triumf swoich drużyn celebrowali także francuscy fani – po zdobyciu mistrzostwa świata przez ich drużynę narodową (w 2018 r.) czy Ligi Mistrzów przez Paris Saint-Germain (w 2025 r.).