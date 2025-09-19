„Trzecie królestwo”. Artysta to zawód niebezpieczny

Wbrew panującemu przekonaniu „Trzecie królestwo” Karla Ovego Knausgårda nie jest tomem wieńczącym trylogię o Gwieździe porannej. Seria bowiem trylogią nie jest, a po „Trzecim królestwie” mają nastąpić jeszcze co najmniej dwa tomy: „Nattskolen” oraz „Arendal”. Czy to będzie ostatnie słowo, które napisze Knausgård w tym cyklu, nie wiadomo. Wiadomo za to, że „Trzecie królestwo” jest swoistym powrotem do tego, co czytelnicy mogli poznać w pierwszym tomie cyklu („Gwiazda poranna”).