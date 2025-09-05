Już za 19 zł miesięcznie przez rok
05.09.2025
Andrzej Bargiel (ur. 18 kwietnia 1988 w Rabce) – polski narciarz wysokogórski (skialpinista), biegacz górski i himalaista. Ma na koncie wiele spektakularnych osiągnięć. W 2016 r. pobił rekord w szybkości zdobycia tytułu Śnieżnej Pantery (najwyższe szczyty byłego ZSRR) – 29 dni 17 godzin 5 minut; w 2018 r. jako pierwszy zjechał na nartach ze szczytu K2, a w 2023 r. w odstępie siedmiu dni (19 i 26 lipca) zdobył dwa ośmiotysięczniki: najpierw Gaszerbrum II, a następnie Gaszerbrum I i z obu szczytów zjechał na nartach
Foto: materiały prasowe
Nie mam takiej natrętnej myśli, że to wyzwanie nie daje mi spokoju. Robimy sobie co jakiś czas przerwę od Mount Everestu, żeby nie dać się zwariować, nie jeżdżę tam cyklicznie, co roku. W górach jest mnóstwo innych, ciekawych wyzwań, którymi można się zająć. W zeszłym roku byliśmy choćby w Ameryce Południowej, w Patagonii.
