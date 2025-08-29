Rzeczpospolita

Kataryna: Czy Jarosław Kaczyński wie, że Konfederacja już rządzi

Adam Andruszkiewicz: „Szczucie na uciekające przed bombami kobiety i dzieci z Ukrainy za rzekome »przywileje« jest nie tylko kłamliwe i żałosne politycznie, ale również antychrześcijańskie, antypolskie i prorosyjskie. Zejdźcie z tej drogi, bo doprowadzicie do tragedii i okryjecie się hańbą”.

Publikacja: 29.08.2025 08:30

Adam Andruszkiewicz

Foto: PAP/Albert Zawada

Katarzyna Sadło

Te swoje słowa sprzed trzech lat prezydencki minister mógłby dzisiaj powtórzyć swojemu szefowi i kolegom z Kancelarii Prezydenta, którzy weto do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy uzasadniają rzekomymi przywilejami, z jakich korzystają ukraińscy uchodźcy kosztem obywateli polskich. Ekipa Nawrockiego uporczywie powiela krążące w internecie anonimowe relacje „zapłakanych kuzynek z Ząbek”, wypychanych z kolejek do lekarza przez przyjmowanych rzekomo w pierwszej kolejności ukraińskich uchodźców. Ani w obowiązującej ustawie, ani w zawetowanej nowelizacji nie ma, rzecz jasna, żadnych zapisów, na podstawie których polscy pacjenci mieliby być dyskryminowani w dostępie do opieki zdrowotnej, nie ma też żadnych wiarygodnych informacji potwierdzających, że taka dyskryminacja ma miejsce, ale fakty już dawno nie mają znaczenia w polityce, którą rządzą wyłącznie emocje, zwłaszcza te najniższe.

