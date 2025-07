Azja lustrem Zachodu? A może jest po prostu ładna, egzotyczna i tajemnicza

W zdeprawowanie kultury przez zachodnie idee wierzą i sami Koreańczycy. Swego czasu głośna była sprawa, w której Koreańczyk dotkliwie pobił kobietę o krótkich włosach, ponieważ uznał ją za feministkę. Był przekonany, że jego świat całkowicie się zmienił, chociaż mało co na to wskazuje, a nawet jeśli w sondażach młode Koreanki zaczynają wyrażać tęsknotę za bardziej równym światem, to przecież od tego jest jeszcze daleka droga do przekształcenia ugruntowanych przez wieki reguł społecznych. I w Polsce badania dotyczące poglądów młodych wcale nie stanowią idealnej kopii aktualnych warunków społecznych. No, ale kto by się tym przejmował, skoro gra toczy się o to, kto ma rację, a nie kto mówi prawdę. A do tworzenia racji i przewagi w dyskusji nic nie nadaje się tak dobrze jak odległe kraje. Natomiast „Azja to lustro Zachodu”, to w niej możemy przejrzeć swoje własne aspiracje, sądy i przekonania. Tam odnajdziemy to, czego poszukujemy, bo jest wystarczająco daleko od tego, co znamy na co dzień. Może w tych odległych państwach kryją się i praprzyczyny problemów naszej cywilizacji?

Nie trzeba jednak silić się na takie wydumane tezy. Azja jest po prostu ładna, odległa, niełatwa do zrozumienia, a przy tym odpowiednio tajemnicza. Japonia to już w ogóle – samurajowie, tradycja łącząca się z nowoczesnością, wspaniałe technologie koegzystujące z pięknem natury. To wystarczy, aby przyciągnęła naszą uwagę. W dużych polskich miastach sushi stało się nowym kebabem. Właściwie już nie sushi, a onigiri (potrawa w kształcie trójkąta z ryżu owinięta wodorostami nori, nadziewana np. krewetkami, łososiem, morelą japońską itd.), bo i tańsze, i sprzedawane z budek i okienek. Matcha (rodzaj japońskiej zielonej herbaty) może jeszcze nie wypiera kawy, ale coraz więcej lokali serwuje ją na równi z innymi napojami. A od jej różnorodnych form może nas rozboleć głowa. Co ciekawe, sami Japończycy matchy wcale nie piją tak często, najczęściej jest ona bowiem serwowana podczas ceremonii herbacianych. I raczej nikt nie popija jej w wersji o smaku gumy do żucia…

Buddyzm jako towar eksportowy. Szkoda, że sprowadziliśmy go do tzw. mindfulness

To nie pierwszy raz, gdy japońskie trendy podbijają duszę Zachodu. Chociaż Japonia z wielką lubością wchłaniała angielską, niemiecką i amerykańską kulturę (oczywiście w zależności od epoki), to bardzo szybko rozpoczęła własną ekspansję. Najpierw w bój wyruszył buddyzm, którym zachwycał się już Arthur Schopenhauer (niemniej pozostawał on przede wszystkim pod wpływem hinduskich pism religijnych), a za nim podążyli inni filozofowie. Jednak prawdziwy boom nastał w XX wieku, kiedy stał się on elementem kultury popularnej, zwłaszcza w USA. Nie chodzi wyłącznie o ruch hipisowski czy New Age, lecz także o zwykłych zjadaczy chleba, rozczarowanych hierarchicznymi religiami, widzących w buddyzmie prawdziwą religię wolności, równości i indywidualizmu.

Japończycy nie mogli przegapić takiej szansy. Daisetz Teitaro Suzuki swoimi esejami starał się mocno popularyzować na Zachodzie buddyzm zen, przedstawiając w nich zarówno jego główne teoretyczne założenia, jak i dostosowując go do podstawowych pojęć stosowanych w naszym kręgu cywilizacyjnym. Można powiedzieć, że wprowadził jego elementarne kategorie do naszej psychologii, sztuki i filozofii. Jednak dość szybko się rozczarował, gdyż ludzie Zachodu chcieli chłonąć buddyzm, ale w strawnej dla siebie wersji. I tak z religii Buddy został przede wszystkim mindfulness – praktyki mające na celu odzyskanie przez człowieka wewnętrznej harmonii (choćby w spa albo w trakcie tańczenia przy ognisku). W końcu do tego najczęściej sprowadza się czerpanie z innej kultury – do wybierania świecidełek (w tym przypadku głównie kadzidełek) poprawiających nasze samopoczucie, dających złudzenie, że zajmujemy się czymś bardziej wartościowym niż reszta „nieoświeconego” społeczeństwa. Medytacja wygląda lepiej jako sposób spędzania wolnego czasu, niż scrollowanie mediów społecznościowych, a wyciszenie się zawsze przynosi jakiś pożytek. Nieważne, że z całym tym buddyzmem nie ma to za wiele wspólnego. A może to i nawet lepiej? Daisetz Teitaro Suzuki był nie tylko popularyzatorem buddyzmu na Zachodzie. Niektórzy winią go za stworzenie podwalin pod tzw. Zen Cesarskiej Drogi, czyli trening duchowy, którego celem było, aby wierni bez szemrania wykonywali każdy rozkaz cesarza. Co jak co, ale każdy, kto choć trochę interesuje się buddyzmem, wie, że niekoniecznie można uznać go za religię miłującą pokój ponad wszystko…

Idee bywają niebezpieczne, ale cóż mogą nam zaszkodzić dobra kultury? Piękne krajobrazy, architektura, jedzenie? Traktowania kultury jako zasobu strategicznego oraz kluczowego elementu gospodarki faktycznie moglibyśmy się od Japończyków uczyć. Już od lat 70. i 80. XX wieku poświęcali ogromne zasoby na promocję określonej wizji swego kraju. Japan Foundation wspierała propagowanie japońskiej kultury choćby przez seriale, w których bohaterowie korzystali z jej technologicznych dobrodziejstw. Dzięki temu jawiła się ona oglądającym jako nowoczesna, wyrafinowana i intrygująca. Każdy chciał mieć w domu japońskie produkty – najpierw w Azji, potem w USA, a na koniec i w Europie.