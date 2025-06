Tomasz Terlikowski: Co czuje dziecko, które jest ofiarą hejtu? Oto słowa mojej córki

Zacznę od słów mojej córki. Dorosłej, mądrej i empatycznej osoby, która zgodziła się na to, by jej słowa zacytować. Nie podaję jej danych, bo prowadzi własne, osobne i dobre życie, a ja nie chcę, by ktokolwiek ją atakował. Ona cenę za moje zaangażowanie już zapłaciła, a ja dowiedziałem się o tym wiele lat później. Ale jej słowa pokazują doświadczenie młodej osoby, która spotyka się z hejtem wobec jej rodziców.