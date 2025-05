Belweder w Warszawie kryje dziwne historie. Prezent groteska dla Jana Pawła II

W czerwcu 1979 r. Jan Paweł II po raz pierwszy przyjechał z pielgrzymką do Polski. Prymas Wyszyński chciał, by spotkanie z władzami PRL odbyło się na Zamku Królewskim – miejscu o ciężarze symbolicznym i narodowym. Komuniści byli jednak przeciwni. Zamek dopiero co został odbudowany, a otwarcie jego muzealnych wnętrz miało być sukcesem ekipy Gierka. Nie zamierzali dzielić się nim z papieżem. Zaproponowali więc Belweder. Episkopat, nie chcąc blokować spotkania, ustąpił.