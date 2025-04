I nie tylko w kampaniach politycy i dziennikarze od prawa do lewa udają, że między Odrą a Bugiem żyją wyłącznie Lechici. Nie chcą pamiętać, że w spisach ludności figuruje 13 możliwych narodowości plus „inne”.

Szkoda druga: zaciera on role społeczne – a im więcej ról, tym we wspólnocie więcej powiązań i zobowiązań. Owszem, wyrazem „obywatel” niemiło posługiwała się władza komunistyczna. Ale przecież opozycja demokratyczna i wolna Polska przywróciły godność temu słowu. Sprzyja ono poczuciu więzi z państwem. W ostatnich wiekach okazja do jej zadzierzgnięcia trafiała się rzadko, więc warto próbować. Zwłaszcza wobec dzisiejszych zagrożeń – ale gdzieżby tam. W omówieniach ankiet przedwyborczych nie czytam, że obywatele czy wyborcy zagłosują na iksa. Zrobią to „Polacy”. Tak samo nie żadni tam „podatnicy” zyskają według rządowego portalu na stawkach PIT. A – bądź co bądź – nie tylko etniczni współrodacy wrzucają kartki do urn i płacą fiskusowi.

Nazwa „obywatele” jest i będzie potrzebna, bo nie dzieli. Klepanie o „Polakach” dzieli także skrycie

Owszem, według konstytucji naród polski to wszyscy obywatele Rzeczypospolitej. Tym lepiej jednak dla słowa „obywatele”. Nie straci ono nawet na tym, że w obecnej kampanii pewien kandydat mieni się „obywatelskim”, choć naprawdę mianował go tylko jeden zwykły obywatel. Nazwa „obywatele” jest i będzie potrzebna, bo nie dzieli. A klepanie o „Polakach” dzieli także skrycie – w trzeci jeszcze, najgroźniejszy sposób.

Wciąż słyszymy na przykład albo czytamy, że „Polacy” nie dadzą się nabrać na to czy owo. Że wiedzą, na kogo głosować – i temu podobne. Przeróżne wersje takich liczmanów słyszymy świątek – piątek. Politycy chętnie zaklinają się niby na wszystkich współobywateli – ale naprawdę tylko na tych, którzy są po ich politycznej stronie. Reszta to raz zbiorowisko bez nazwy, kiedy indziej gorszy sort, jakieś tam środowiska albo – o zgrozo! – elity. Innymi słowy, to przeciwieństwo „zwykłych Polaków”. A tylko dobrobyt i bezpieczeństwo tych zwykłych powinny (jak usłyszałem podczas obecnej kampanii) leżeć na sercu przyszłemu prezydentowi. Kto głosi taką troskę, ten sam rozstrzyga, kto do nich należy. Więc nie dajmy się nabrać, obywatele. Nikomu.