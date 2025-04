Gość "Plusa Minusa" poleca. Mieczysław Gorzka: Iron Maiden mam na playliście od lat

Ostatnio kończyłem pisanie swojej najnowszej powieści i trudno było mi znaleźć czas na czytanie. Miałem jednak szczęście i trafiłem na trzy warte uwagi pozycje, które z przyjemnością polecę. Pierwsza to powieść Małgorzaty Starosty „Smugi”. Świetnie napisana, trzymająca w napięciu historia osnuta wokół prawdziwej, niewyjaśnionej zbrodni sprzed lat. Druga to książka Michała Śmielaka „Miasto mgieł”, której akcja toczy się w Sandomierzu i odkrywa mroczniejsze, owiane tajemnicą oblicze miasta, jakiego turyści na pewno nie znają. Trzecia książka to powieść Mariusza Kaniosa „Pomroki”. Świetnie napisany kryminał, który wciąga od pierwszych stron i nieraz przyprawia o ciarki oraz wzbudza niepokój.