„Domy na piasku. Polacy w Iranie (1942–1945)”: Udało się. Przetrwaliśmy

Pułkownik Ross ma pod swoimi skrzydłami także opiekę medyczną. Szpitalom, w których będą leczyć się Polacy, ma dostarczać niezbędne zaopatrzenie. W Kazwinie, który będzie też przystankiem na trasie między Pahlawi i Teheranem, Rosjanie mieli oddać do dyspozycji mały budynek mogący służyć za izolatkę dla osób cierpiących na choroby zakaźne. Nie spieszą się jednak ze spełnieniem obietnicy. Budynek przekazują dopiero wtedy, gdy w geście rozpaczy przed wejściem ułożono ciała sześciu zmarłych.

Sam Alexander Ross trafił do Iranu po ucieczce przed nazistami z Bułgarii, gdzie działał w wywiadzie brytyjskim. Wcześniej pracował też w Polsce, gdzie nauczył się języka (jednego z kilku, które zna), a także w Estonii przy kontroli paszportów oraz jako attaché wojskowy równocześnie w Grecji, Bułgarii i Turcji. W Iranie pracuje dla Middle East Relief and Refugee Administration (MERRA, Administracja do spraw Pomocy Uchodźcom na Bliskim Wschodzie). To organizacja odpowiedzialna za współpracę pomiędzy stroną polską a irańską oraz za koordynację organizacji polskich, brytyjskich, Amerykańskiego Czerwonego Krzyża i Foreign Economic Administration (Administracja do spraw Gospodarki Zagranicznej). Pułkownik Ross wyzwania ma już we krwi.

4 Na plaży każdy nowo przybyły dostaje ulotkę z instrukcją, jak należy postępować na irańskiej ziemi. To dziesięć punktów.

Przede wszystkim trzeba się zachowywać spokojnie i godnie. Poza tym nie należy plotkować, rozmawiać o swoich przeżyciach ani o doświadczeniach znajomych. Trzeba też uważać, by nie sprzedać rzeczy za bezcen, bo oszuści i spekulanci mogą łatwo wykorzystać bezbronność nowo przybyłych. Kolejne dwa punkty wyjaśniają przeliczniki irańskiej waluty i ostrzegają, by pamiętać o tym podczas wymiany handlowej. Nie należy też nadużywać alkoholu. „Robi to bardzo złe wrażenie na Gospodarzach i Sprzymierzeńcach – i nie licuje z godnością narodową. Podniecenie alkoholowe nie tylko sprzyja bezmyślnej gadatliwości, ale w tutejszym klimacie bardzo szkodzi zdrowiu”. Ponadto należy bez zastrzeżeń poddawać się wszelkim zarządzeniom władz, bo ich celem jest dobro Polaków. Do zaspokojenia naturalnych potrzeb należy korzystać tylko z wyznaczonych miejsc, trzeba zachowywać czystość osobistą. Starać się pozbyć wszy. Zbędne szmaty i rupiecie zniszczyć. To w nich często siedzą zarazki. Poza tym wolne miejsce w transporcie jest na wagę złota. Jest zbyt cenne, by zajmowały je stare walizki. Jeśli umrze ktoś z bliskich, należy zgłosić to natychmiast komendantowi grupy, podając wszystkie niezbędne dane osobowe. Podobnie, jeśli ktoś z nich zostanie przetransportowany do szpitala.

Do każdej ulotki z instrukcją dołączona jest kartka z numerem: to legitymacja gwarantująca miejsce w obozie, w transporcie, a w razie choroby – również w zorganizowanym dla Polaków szpitalu. Legitymacja to też bilet dla dzieci, by mogły iść do szkoły.