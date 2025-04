Uczeni, opierając się na niekoniecznie bardzo skomplikowanych prawach statystyki, szacują, że w samej Drodze Mlecznej (naszej galaktyce z 400 mld „słońc”) może być 60 mld planet w strefach nadających się do zamieszkania – czyli nie za blisko i nie za daleko od swej gwiazdy, które mogłyby podtrzymywać życie. Biorąc pod uwagę ogromną liczbę galaktyk, naukowcy oceniają, że we Wszechświecie jest około 50 sekstylionów (10 i 36 zer) potencjalnie nadających się do zamieszkania planet, co czyni Ziemię jednym z wielu kandydatów na miejsce życia. Dużo. Więc dlaczego nic o tym życiu pozaziemskim nadal pewnego nie wiemy, nie mamy na nie absolutnie żadnych pewnych dowodów?