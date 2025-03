„Nawiedzone krainy”: Dla tych, co lubią przeszkadzać innym

Dawno, dawno temu była sobie piękna kraina. Mlekiem i miodem płynąca. Zasobów było tu pod dostatkiem, a piękno natury wynagradzało wszelkie osadnicze trudy. Wzniesiono tutaj wspaniale prosperujące miasto – Kalenę, górujący nad okolicznymi terenami ośrodek, gdzie kwitł handel i nauka. Każdy mógł tu podnieść swoje umiejętności oraz zadbać o swój rozwój. Tylko nieliczni zastanawiali się nad tym, dlaczego te tereny przez tak długi czas pozostawały niezamieszkałe. Wkrótce stało się to jasne, a mieszkańców ogarnęła zgroza. Okazało się, że Widma, duchy starożytnych cywilizacji, które nie mogły przejść z tego świata do następnego, nawiedzały to miejsce, zmuszając mieszkańców do zamknięcia się w domach. Potem na scenę wkroczyli Widzący, potrafiący komunikować się z Widmami, a przez to pomagający im przejść na drugą stronę, dotrzeć do innego świata.