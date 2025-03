Tomasz Terlikowski: Kłamca Ławrow raz powiedział prawdę. O wartościach Trumpa i Putina

Komentowanie geopolityki jest obecnie działaniem obarczonym sporym ryzykiem. To, co aktualne jest rano, wieczorem może już trafić do kosza. Rankiem Zełenski jest jeszcze dyktatorem, wieczorem już przyjacielem, a następnego dnia niemal przestępcą, który powinien za granicą starać się o azyl. Rosja raz jest partnerem, a raz wrogiem. Jaka myśl za tym wszystkim stoi? To nie jest jasne, tak jak nie jest jasne, czy w ogóle stoi za tym myśl. Optymizm każe mieć nadzieję, że jakaś rozumna kalkulacja istnieje, ale realizm ostrzega, że może tak nie być.