Irena Lasota: Ukrainę mogą uratować jej naturalne złoża. To może interesować Donalda Trumpa

Stoję i będę stał po stronie Ukrainy” – pisze 5 lutego na Facebooku ks. Mietek Puzewicz z Lublina. Człowiek, o którym można by zrobić film. Ksiądz Mietek i jego brygady stają, jak sam pisze, „po stronie krzywdzonych, napadniętych. To kwestia ludzkiej przyzwoitości”. Następne powody wywodzą się z Ewangelii, z polskiego patriotyzmu i szacunku do wartości solidarności i Solidarności.

Reklama

To, że ks. Mietek pomaga uciekinierom z Czeczenii, Gruzinom po rosyjskiej wojnie 2008 r., Kubańczykom wypychanym na margines przez komunistów i innym potrzebującym za granicą – to jedna część jego działalności. Niektórzy uważają, że wystarczy „prowadzić programy” za granicą, żeby już mieć dobre samopoczucie. Ks. Mietek inicjuje jednak również programy w Lublinie i okolicach: dla bezdomnych, więźniów i każdej kategorii potrzebujących. Znam go od ponad ćwierć wieku i podziwiam, co robi, ale najbardziej imponuje mi liczba wolontariuszy, którzy nie tylko skupiają się wokół niego, ale wychodzą z coraz to nowymi inicjatywami. Tylko wybrani ludzie umieją zarazić tylu wspaniałych ludzi taką bezinteresowną działalnością. W dodatku w świecie, w którym „wolontariusze” są zazwyczaj całkiem dobrze opłacani, „Centrum Wolontariatu w Lublinie” opiera się na prawdziwych wolontariuszach.

Zalewają nas informacje o złych Ukraińcach. Ukraina przestaje się dla nas liczyć

Ks. Mietek i jego brygady od dawna skupiają się na Ukrainie i są zaniepokojeni nie tylko słabnącym w Polsce poparciem dla niej, ale przede wszystkim rosnącą niechęcią do pomagania Ukrainie i Ukraińcom. Z daleka obserwuję podobne nastroje. Zalew artykułów o niedobrym Ukraińcu, o tym, jaki ten naród jest niewdzięczny i skorumpowany. Tam, gdzie można by napisać po prostu „Ukraińcy”, pojawia się często termin „nacjonaliści Ukraińcy”. Dobrze by było, gdyby ktoś zrobił statystykę pozytywnych i negatywnych wpisów i artykułów o Ukrainie i Rosji w mediach. Obawiam się, że Rosja by wypadła lepiej. Ale to jest problem Polski i Polaków, jej polityków i opiniotwórczych elit. Trudno, ale nie oni będą decydować o losie Ukrainy.

O losie Ukrainy będzie, niestety, decydował Donald Trump. Niestety, bo wizja polityki, którą zademonstrował przez dwa tygodnie, jest przerażająca. Państwa i ich obywatele są pionkami na planszy. Reguły są proste – wygrywa ten, kto jest silny, bezwzględny i jest ignorantem w historii, polityce i dyplomacji. To, że Trump mówi, całkiem na serio, o wchłonięciu Kanady, przejęciu Kanału Panamskiego i zawojowaniu Grenlandii, jest przerażające, ale nie powinno dziwić. Już przedtem mówił, że w stosunkach z innymi państwami nie trzeba znać ani geografii, ani historii, ale trzeba umieć „make a deal”, czyli wytargować coś dla siebie. Śmiano się, że Stalin znał świat tylko z globusa. Trump wyrabia sobie zdanie również na podstawie kontaktów osobistych z premierami, prezydentami, sułtanami. I na podstawie zdania swoich doradców, wśród których dominują szaleńcy, lizusy i agenci Rosji. Świadomie czy nie, ale są agentami Rosji, czy płatni bezpośrednio, czy poprzez umowy handlowe, czy poprzez bycie „pożytecznymi idiotami”. Myślę, że patrząc na globus, Trump ma odruchy podobne do obżarciucha patrzącego na fikające w polu cielę: tu będzie można wyciąć sznycelek, z nóżek zrobimy galaretkę, a nerki oddamy kotu.