Inne pytanie: jakie on – Krzysztof Stanowski – ma kompetencje do oceny kompetencji innych polityków? Co na ten temat wie, skoro brak mu „doświadczenia, godności i klasy?”. Od lat zajmujemy się na tych łamach krytyką polskiej polityki. Wylaliśmy w tej sprawie hektolitry tuszu i atramentu. Nauczyliśmy się wiele, a tym, co może najważniejsze, jest ochrona języka opisu polityki przed stereotypami i łatwym uogólnianiem. W tym sensie nie ma żadnych przeciwskazań, by opisywać słabości i zalety kandydatów; nie tylko można, ale trzeba to robić. Ale przypisać im wspólny mianownik fałszu i niekompetencji? To tylko inwektywa. I to padająca z ust bezpośredniego konkurenta.

Start Stanowskiego? W polskich wyborach też chodzi o coś ważnego. Nie zmieni tego hucpa celebryty

Inna strona medalu to system polityczny szacownej Rzeczypospolitej. Mało kogo satysfakcjonuje. Ale jest. Nie tylko tworzy ramy społeczeństwa, w którym bezpiecznie żerują medialni giganci, jak Stanowski, ale daje też gwarancję obrony ich prawa do wolności słowa. Czy trzeba go opluwać? A może lepiej byłoby mieć wizję jego naprawy i poważnie wziąć się do roboty? Nie. Stanowskiego to już nie interesuje. Taką pracą rąk sobie nie pobrudzi. Bo zajmuje się czym innym. A poza tym zarabia realne pieniądze, o czym lubi zresztą przypominać.

Przy okazji warto go zapytać o realny kapitał odwagi. Skoro tak gardzi polską polityką partyjną, to jaki jest jego ulubiony model ustrojowy? Syria, Rosja, Białoruś? Skoro jest tak wyczulony na zło i fałsz w polityce, to czemu nie protestuje przeciw Putinowi, Łukaszence czy im podobnym? Nie widziałem go w Moskwie czy Mińsku. Nie widziałem na manifestacjach w obronie ofiar niedemokratycznych reżimów. Ach tak. Polskę ma w sercu. To jego matecznik. Miejsce pracy. Ryneczek, na którym zarabia pieniądze. Tyle że tu odwaga, którą nosi w sercu, jest dość tania. Tu łatwo można opluwać, bo nic się nie stanie. Co więcej, bezczelność łatwo spieniężyć. I zarobić miliony. To patologia nie mniejsza od kiepskości systemu partyjnego, który tak krytykuje Krzysztof Stanowski.

W tym miejscu kropka. Mam świadomość, że dosypuję węgla do pieca pod kocioł w jego politycznym parowozie. Już widzę cwany uśmiech na twarzy kandydata. Ale mnie nie jest do śmiechu. Wcale. Oglądam świat współczesnej polityki z większą pewnie uwagą od Stanowskiego. Widzę, jak bolesną sprawą bywa polityka. Pominę setki tysięcy ofiar kremlowskiego szaleńca. Jak wiele ludzkiego szczęścia i nieszczęścia mogą przynieść wybory, widzieliśmy ostatnio w Stanach Zjednoczonych. Jak wybór konkretnego człowieka może wpłynąć na los kraju i całych narodów. Ile może pociągnąć za sobą krwi i łez, bo tak właśnie postrzegam perspektywy trumpowych deportacji. W polskich wyborach też chodzi o coś bardzo ważnego i nawet jeśli Stanowski ten szczegół pomija, tak właśnie jest. I nie zmieni tego hucpa celebryty. Jego drwina i osobiste kaprysy. Chyba że zabierze się do polityki na poważnie. Wtedy może i ja na niego zagłosuję.