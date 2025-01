„Asyria. Powstanie i upadek pierwszego imperium w historii świata”: Narodziny królestwa

Między XVII a XIV wiekiem p.n.e. miasto-państwo Aszur, prowadzone przez kupców i zarządzane przez organy obywatelskie, przekształciło się w państwo terytorialne Asyrii rządzone przez królów, którzy wyznawali jawnie ekspansjonistyczną ideologię. „Aszur” nie oznaczało już tylko imienia boga i miasta, ale także było nazwą krainy.

Wprawdzie szczegółowe przyczyny tej poważnej przemiany są trudne do prześledzenia, lecz jej wynik jest oczywisty: po słabo udokumentowanym okresie przejściowym rozpoczęła się nowa era. Był to okres średnioasyryjski, trwający od XIV do XI wieku p.n.e. – wówczas to państwo asyryjskie stało się wielką potęgą w Azji Zachodniej, nie licząc sporadycznych kryzysów.