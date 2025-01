„Kontrola bezpieczeństwa”. Uważni odbiorcy będą mieli używanie. Reszta może śmiało podążać za akcją

Okres bożonarodzeniowy to „najgorszy czas w roku na podróż przez lotnisko Johna F. Kennedy’ego, kiedy przewija się przez nie ponad 193 tysiące pasażerów, odprawa opóźnia się średnio o 23 minuty, a przy kontroli bezpieczeństwa oczekuje się do 117 minut” – przekonywała nie tak dawno temu bohaterka komedii romantycznej „Serce w chmurach” Vanessy Caswill (2023). Wprawdzie anegdota najświeższego filmu w reżyserii Jaumego Colleta-Serry – niebędącego bynajmniej przygodą miłosną, lecz rasowym akcyjniakiem – rozgrywa się w Los Angeles, a nie w Nowym Jorku, ale podobne statystyki można by śmiało przyłożyć do kalifornijskiego portu LAX. W obu przypadkach wniosek jest bowiem taki sam: Wigilia to nie najlepszy moment na korzystanie z usług oferowanych przez linie lotnicze.