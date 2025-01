Kiedy Polska będzie bogatsza od Niemiec? Autor książki „Kaput”: Kryzys Berlina to szansa

Plus Minus: „Kaput” – tytuł pana książki nie pozostawia złudzeń. Gospodarkę Niemiec czeka upadek.

Tu nie chodzi o gwałtowne załamanie. Raczej długotrwały, głęboki kryzys, na który Niemcy nie są przygotowane. Doprowadzi do dezindustrializacji kraju, czyli utraty największego atutu, jaki miała niemiecka gospodarka. Już teraz młodzi Niemcy nie chcą iść do szkół zawodowych, nie chcą być technikami, inżynierami. Nie chcą studiować chemii, elektrotechniki. Mowa o bardzo wymagających kierunkach, ale po ich ukończeniu pensje są marne w porównaniu z tym, co można zarobić, choćby będąc informatykiem. Słabość przemysłu przekłada się zaś na stan całej gospodarki. Panuje tu stagnacja, która zaczęła się jakieś pięć lat temu. W 2024 r. Niemcy odnotowały zerowy wzrost dochodu narodowego. Podobnie będzie w 2025 r., a w następnym może uda im się wypracować 0,5-proc. wzrost.