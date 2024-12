Ku globalnej Korei

Ten proces ma, i będzie miał, masę różnorakich efektów. Uderzające jest np. to, jak w czasie wojny w Ukrainie obie walczące strony odwróciły dotychczasowy, odwieczny porządek mobilizacji: najpierw najmłodsze roczniki, potem stopniowo coraz starsze. Teraz po obu stronach chroni się przede wszystkim młodych. Co zrozumiałe, to przecież oni w przyszłości jeszcze mogą mieć dzieci, nie mówiąc o tym, że będą dłużej pracować. Ale zarazem będzie to miało ogromne społeczne konsekwencje – kiedy do świadomości najmłodszych dotrze, jak bardzo są cenni, uznają się już za zupełnych królów świata (a przecież i tak popkultura kreuje skutecznie taką ich samoświadomość…). Choć jak zauważa w „Foreign Affaires” ekonomista i demograf Nicholas Eberstadt, jest również możliwe, że wielu młodych mężczyzn w odróżnieniu od swoich rówieśników sprzed dekad znacznie rzadziej obarczonych odpowiedzialnością za rodzinę może stać się skłonnymi do zachowań bardziej ryzykownych.

Zakazane pytania

Zanim jednak uznamy obawy identytarystów za zdezaktualizowane, dostrzeżmy, że wprawdzie zmiana osłabiająca procesy uznawane przez nich za zagrożenie jest realna i powszechna, ale nie wszędzie odbywa się w tym samym tempie. A to robi wielką różnicę.

Wielkim rezerwatem odmienności jest na tle całej reszty świata Afryka na południe od Sahary (czyli subsaharyjska, zwana też czarną). Tam wskaźnik TFR także spada, ale bardzo powoli, a do tego z niezwykle wysokiego poziomu. W efekcie czego jeszcze długo, po pierwsze, jej udział w zaludnieniu Ziemi będzie rósł, i to skokowo. A po drugie – emigracja z tego obszaru będzie jeszcze przez dekady (może wręcz do końca wieku) czynnikiem bardzo zmieniającym etniczny i kulturowy skład ludności wielu obszarów. Przede wszystkim jej najbliższych, czyli Bliskiego Wschodu i Europy. I im bardziej odczuwalne będą efekty spadku przyrostu naturalnego w krajach osiedlenia, tym bardziej te zachodzące tam zmiany będą jaskrawe.

Czy więc Polska, rozumiana tak jak rozumiemy ją dziś, czyli kraj zamieszkany głównie przez ludzi mówiących od urodzenia po polsku i ukształtowanych przez polską kulturę, będzie istnieć w roku 2100? Czy będą wtedy istnieć podobnie rozumiane inne kraje europejskie?