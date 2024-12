Michał Łuczewski: W dzisiejszym świecie każdy może zostać kozłem ofiarnym. Boje się takiego świata

Plus Minus: Młodzi idą do pracy i oczekują, że będą tam panować cywilizowane zasady, że jak jest powiedziane, że pracujesz osiem godzin i masz takie a takie obowiązki, to tak będzie. A starsze pokolenia uważają, że nie zawsze da się tak pracować. Czasem musisz się w coś mocniej zaangażować, coś z siebie dać, a zasady trzeba nieraz nagiąć, wpadają różne niepisane obowiązki. Kto ma rację?