Podcast „Posłuchaj Plus Minus”. Jakub Wiech: Jak przetrwać w nowym klimacie

Po przerwie powracamy z podcastem „Posłuchaj Plus Minus”, w którym rozmawiamy o interesujących i intrygujących, szeroko dyskutowanych tematach i zagadnieniach, odnosząc się do tekstów z najnowszego numeru „Plusa Minusa”. Bo zawsze warto wiedzieć więcej. A dziś zadajemy pytanie o to, jak przetrwać w nowym klimacie.