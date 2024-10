Bogusław Chrabota: Lis w pisowskim kurniku

W sobotę, kiedy zajrzycie państwo do najświeższego numeru „Plusa Minusa”, w Przysusze będzie się rozstrzygała sprawa zjednoczenia prawicy. Właśnie tam, podczas opóźnionego rzekomo przez powódź kongresu zjednoczeniowego Suwerenna Polska Zbigniewa Ziobry zostanie włączona do struktur Prawa i Sprawiedliwości. To oczywiście osobista decyzja, jak zresztą wszystkie w PiS, prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Podczas kongresu lider SP Zbigniew Ziobro otrzyma też zaproszenie do grona kierowniczego PiS. Zapewne będzie to status wiceprezesa. Jednego z wielu, dodajmy, co oznacza, że nie ma tu mowy o żadnej sukcesji.