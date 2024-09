Jak dowiedzieliśmy się z danych kolektywu badawczego Res Futura, to, co dzieje się w mediach społecznościowych w czasie powodzi, nie jest żadnym lustrem rzeczywistości, ale krzywym zwierciadłem zniekształcającym prawdziwą debatę. Bo choć w realu tak naprawdę rozmawiamy o tragedii powodzian, współczujemy im, pomagamy, to w internecie wydaje się, że interesuje nas głównie polityka.

Jacek Żakowski porównał połajanki Donalda Tuska do putinady. Przesadził, ale dotknął poważnego problemu