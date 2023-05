„Gaslit” i „Hydraulicy z Białego Domu”. Matka wszystkich wyborczych afer

Ważna postacią jest Jeb Stuart Magruder, grany wręcz diabolicznie przez Hamisha Linklatera. To on jest w scenariuszy głównym przedstawicielem zła, które sięga mroku czasów, gdy protoplaści człowieka wypełzli na ląd z dna mórz i oceanów. Inna ważna postać to John Wesley Dean (Dan Stevens znany z filmów „Piękna i Bestia” oraz „Downton Abbey”). W serialowym ujęciu to typ młodego prawnika i człowiek, który lawiruje między moralnymi wątpliwościami a pokusą kariery. W polityce, po odsiadce kary w więzieniu, jeździł po Ameryce z wykładami na temat Watergate, był też krytykiem nominowania Donalda Trumpa na kandydata Republikanów w wyborach prezydenckich.

Z kolei w HBO Max można oglądać serial „Hydraulicy z Białego Domu”. Producenci podkreślają, że wszyscy główni bohaterowie to postaci autentyczne. Początek jest następujący: siedmiu mężczyzn w eleganckich garniturach z teczkami przygotowuje się do drugie z czterech prób włamania do biur Partii Demokratycznej.

Serial skupia się na dwóch kluczowych postaciach skandalu: E. Howardzie Huncie (Woody Harrelson) i G. Gordonie Liddy’m (Justin Theroux). Nazywani byli „hydraulikami”, ponieważ ich celem było powstrzymanie przecieków pochodzących z Białego Domu. To Hunt i Liddy planowali zainstalowanie podsłuchu i włamanie, który doprowadził do rezygnacji prezydenta Richarda Nixona.

Całość pokazana została w przewrotny sposób, pokazując polityczną nieudolność w ironiczny sposób.