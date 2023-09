Spory sądowe dotyczące tzw. kredytów frankowych są procesami długotrwałymi i najczęściej są one dwuinstancyjne. Kredytobiorcy często zmuszeni są więc czekać latami na prawomocne zakończenie sprawy i rozliczenie się z bankiem. Jak wygląda sytuacja kredytobiorców po uzyskaniu korzystnego rozstrzygnięcia? Jakie kroki powinni podjąć kredytobiorcy, by rozliczyć się z bankiem, wykreślić hipotekę i usunąć dane z rejestru dłużników BIK? Podstawę do tego stanowi prawomocny wyrok sądu.