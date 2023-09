Eliminacje Euro 2024. Niedzielny mecz z Albanią o być albo nie być

Porażka w Tiranie nie zamknie więc Polakom drzwi na mistrzostwa, bo w perspektywie mają mecze z teoretycznie najsłabszymi przeciwnikami w grupie, ale jak złudna bywa to kalkulacja, już wiemy. Kolejna przegrana zepsuje także jeszcze bardziej atmosferę wokół kadry. Zwycięstwo da awans na pierwsze miejsce, bo aktualni liderzy Czesi w niedzielę będą pauzować.

Z kim Polacy mogliby zagrać z barażach

Paradoksalnie, gdyby Polacy nie zdobyli bezpośredniej przepustki, a nawet przegrali wszystkie mecze, to i tak nadal będą mieli sporą szansę wystąpić w barażach. Wezmą w nich udział zwycięzcy poszczególnych grup w Lidze Narodów.

W Dywizji A, gdzie rywalizowała Polska, były to Hiszpania, Chorwacja, Włochy i Holandia. Większość tych zespołów, jeśli nie wszystkie, powinna jednak awansować przez klasyczne eliminacje i zwolnić miejsce dla następnych ekip. A dalej w kolejce są Dania, Portugalia, Belgia, Węgry, Szwajcaria i Polska. Każda z drużyn wyprzedzających naszą reprezentację zajmuje dziś pozycję gwarantującą automatyczną kwalifikację, więc musiałaby się zdarzyć jakaś katastrofa, by Polacy nie dostali się do marcowych play offów.

Czytaj więcej Piłka nożna Polska - Wyspy Owcze. Fernando Santos: Zabrakło chłodnej głowy - Charakteru brakowało nam w Kiszyniowie, to zmieniło się radykalnie. Grając z Mołdawią tak, jak teraz przeciwko Wyspom Owczym, wygralibyśmy 3:0 albo 4:0 - przekonuje selekcjoner reprezentacji Polski Fernando Santos.

Baraże są dwustopniowe (półfinały, finał), w każdej z trzech dywizji do zdobycia będzie jedna przepustka. Polacy uniknęliby raczej potęg, mogliby trafić m.in. na Walię, którą dwukrotnie pokonali w ostatniej Lidze Narodów, albo na któryś z zespołów z niższej dywizji: Norwegię, Islandię, Ukrainę albo Słowenię.