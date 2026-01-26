Aktualizacja: 26.01.2026 05:48 Publikacja: 26.01.2026 04:45
Warszawa, 22.12.2025. Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek podczas konferencji prasowej w siedzibie resortu
Foto: Paweł Supernak/PAP
Pamiętają Państwo głośną swego czasu akcję rozbicia „gangu notariuszy z Trójmiasta”? Był to jeden z medialnych sukcesów Zbigniewa Ziobry w 2018 r., wówczas prokuratora generalnego. Medialnych, bo to, co dobrze brzmiało na konferencji prasowej, rozjechało się na papierze i w sądzie. Za niesłuszne zatrzymanie rejentów podatnicy zapłacili setki tysięcy złotych, ale na ten temat nagłówków w mediach czy prasowych briefingów już nie pamiętam. Podobnie jak w przypadku dziesiątek innych spraw, w których zrujnowanie komuś reputacji (w końcu im większy był kaliber sprawy, tym większa szansa, że zaprzyjaźniona telewizja dostanie cynk, gdzie ma na 6 rano wysłać kamerę), a czasem zdrowia i biznesu, było pokłosiem lekkomyślnej decyzji prokuratora. Albo takiej, która już na pierwszy rzut oka miała wątłe oparcie w zgromadzonych dowodach, ale za to była bardzo oczekiwana przez szefów danego śledczego, do których zadzwonił ktoś „z góry”.
Czytaj więcej
O niemal połowę wzrosły w ubiegłym roku sumy wypłacane przez państwo ofiarom niesłusznego zatrzym...
Nie, nie będę tu strzępić sobie języka na temat potrzeby rozdziału funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Taka – bardzo potrzebna – reforma to mrzonka przy obecnym prezydencie, który ustawę mającą prowadzić do odpolitycznienia prokuratury niechybnie by zawetował. W końcu to jego środowisko polityczne po dojściu w 2015 r. do władzy szybko scaliło wspomniane urzędy i zadbało, by szeregowi prokuratorzy byli jak najmniej samodzielni.
Warto jednak zacząć wykorzystywać – martwe dziś – przepisy, które pozwalają sięgnąć do prokuratorskich kieszeni. Obecnie za błędy śledczych płaci Skarb Państwa (czyli my wszyscy) i mógłby występować z tzw. roszczeniem regresowym, a mówiąc prościej: zwrotnym. Ale tego nie robi (gorąco polecam tekst Mateusza Mikowskiego z „Rzeczpospolitej” z 26 stycznia br).
Czytaj więcej
Przez ostatnie 10 lat żaden prokurator w największym polskim mieście nie odpowiedział z własnej k...
Już słyszę argumenty, że w walce z przestępczością prokuratorzy nie mogą bać się podejmować śmiałych decyzji. Moim zdaniem w ostatnich latach przyzwyczaili się, że te decyzje mogą być aż nazbyt śmiałe, bo jedynym ich kosztem będzie w najgorszym wypadku cudza krzywda. Warto przywrócić właściwe proporcje. A nic tak nie skłania do myślenia, jak świadomość, że można dostać po kieszeni. Własnej.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Zawsze mnie będzie zastanawiało, jak łatwo ekspertom, autorytetom, komentatorom, przychodzi odwracanie pojęć, po...
PiS miało osiem lat, by usunąć art. 212 z kodeksu karnego, ale dopiero po skazaniu Adama Borowskiego grzmi, że m...
Prawo publiczne – a taki charakter mają wszystkie procedury – nieprzypadkowo jest wobec koncepcji orzeczeń nieis...
Już kilka ładnych lat temu sobie zażartowałem, że czekają nas wyroki skazujące za bigamię. Jeszcze taki co prawd...
Dzięki legalnemu fortelowi Zbigniew Ziobro może zostać osądzony pomimo jego nieobecności w kraju, w trakcie proc...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas