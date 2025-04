Z Paryża do ukraińskiej granicy jest blisko 2000 km, dlatego perspektywa patrzenia na konflikt z Rosją wygląda nieco inaczej niż nad Wisłą. Mimo to francuski rząd podjął w szybkim tempie szereg działań, aby wzmocnić potencjał obronny. Zapowiedziano podwojenie produkcji uzbrojenia oraz ściślejszą współpracę z sektorem prywatnym, w której uczestniczyć ma ponad 4,5 tys. przedsiębiorstw. Firmy te będą zasilane kapitałowo przez specjalny fundusz, aby mogły sprawnie przestawić swoją działalność na potrzeby obronności. Ustawa o planowaniu wydatków wojskowych, przepisy o zamówieniach publicznych oraz o partnerstwie publiczno-prywatnym stanowią fundament takiej strategii i pozwalają planować oraz finansować współpracę między sektorem państwowym i prywatnym na wiele lat do przodu. Podobne zbliżenie z biznesem obserwujemy w Niemczech i Wielkiej Brytanii, gdzie tamtejsze rządy zdają sobie sprawę, że lokalny biznes może łatwiej i szybciej dostosować się do potrzeb obronnych państwa.