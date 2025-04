Obrońcy praworządności walczący z demokracją (tzn. o demokrację oczywiście) wzięli się za sądzenie sędziów, którzy zostali członkami Krajowej Rady Sądownictwa za rządów PiS. „To precedensowa decyzja” – cieszy się portal walczący o dezinformację (tzn. z dezinformacją oczywiście, wciąż się przejęzyczam dzisiaj).

Już rok temu apelowało o to Stowarzyszenie Iustitia. Bo sędziowie owi zasiadali w „nielegalnym” organie. Że organ jest nielegalny, orzekło onegdaj… Stowarzyszenie Iustitia.

Minister Adam Bodnar powołuje rzecznika dyscyplinarnego w sprawie KRS. Czyżby chodziło o wybory prezydenckie?

Ciekawe, dlaczego dopiero po roku minister Adam Bodnar powołał specjalnie do tej sprawy rzecznika dyscyplinarnego ad hoc. Jedni twierdzą, że wybory prezydenckie są w ostatniej fazie, więc potrzebne są igrzyska. Inni przywołują Agathę Christie – że to młyny boże (czyli sprawiedliwości) mielą powoli.

Rzecznikiem tym został sędzia Cezariusz Baćkowski z Wrocławia. Apelacja wrocławska jest ostatnio na fali – przynajmniej dla każdego, kto wczyta się w komunikat Prokuratury Krajowej z 25 marca „o wszczęciu śledztwa przez jej Wydział Spraw Wewnętrznych i odwołaniu z delegacji prokuratora Prokuratury Regionalnej w Białymstoku”. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest akurat we Wrocławiu. Było prowadzone przez prokuraturę regionalną, a teraz przez okręgową. Musi być więc ważne, skoro Prokuratura Krajowa wydała w jego sprawie tak obszerny komunikat, a mimo to przeniesiono je do prokuratury niższego szczebla. W mediach zaczęły się pojawiać o nim przecieki. I jak to zwykle bywa z przeciekami, nie przeciekało chyba wszystko. Niby chodzi o wyłudzanie podatku VAT, o udział w tym procederze byłego komendanta głównego policji, ale i o… działanie „na szkodę interesu publicznego polegającego na prawidłowym funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości”.